При выборе жилья в строящемся доме фотографии в каталогах и рендеры не всегда дают полное представление о будущей квартире. Многие покупатели хотели бы лично осмотреть стройплощадку, оценить качество работ и уточнить детали у застройщика.
Компания Стройпромсервис дает своим клиентам такую возможность приглашает всех желающих на экскурсию по своим строящимся проектам.
Заглянуть за «кулисы» стройки можно будет уже 24 мая.
Участники смогут:
- Ознакомиться с планировочными решениями и концепциями кварталов;
- Осмотреть варианты отделки квартир;
- Узнать больше об инженерных коммуникациях;
- Получить бесплатную консультацию специалиста;
- Оценить инфраструктуру района.
«Это хорошая возможность для тех, кто рассматривает покупку квартиры в новостройке, — отмечает представитель застройщика. — Фотографии в каталогах дают общее представление, но только личный осмотр позволяет по-настоящему оценить качество строительства и задать интересующие вопросы».
При бронировании квартиры в день экскурсии компания предоставляет:
- Дополнительную скидку 5000 рублей за квадратный метр;
- Сертификат на 200 000 рублей на мебель.
Записаться на экскурсию можно на
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Круче, чем ночь музеев: посетите экскурсию по стройке и сэкономьте до полумиллиона при бронировании квартиры
При выборе жилья в строящемся доме фотографии в каталогах и рендеры не всегда дают полное представление о будущей квартире. Многие покупатели хотели бы лично осмотреть стройплощадку, оценить качество работ и уточнить детали у застройщика.
Компания Стройпромсервис дает своим клиентам такую возможность приглашает всех желающих на экскурсию по своим строящимся проектам.
Заглянуть за «кулисы» стройки можно будет уже 24 мая.
Участники смогут:
- Ознакомиться с планировочными решениями и концепциями кварталов;
- Осмотреть варианты отделки квартир;
- Узнать больше об инженерных коммуникациях;
- Получить бесплатную консультацию специалиста;
- Оценить инфраструктуру района.
«Это хорошая возможность для тех, кто рассматривает покупку квартиры в новостройке, — отмечает представитель застройщика. — Фотографии в каталогах дают общее представление, но только личный осмотр позволяет по-настоящему оценить качество строительства и задать интересующие вопросы».
При бронировании квартиры в день экскурсии компания предоставляет:
- Дополнительную скидку 5000 рублей за квадратный метр;
- Сертификат на 200 000 рублей на мебель.
Записаться на экскурсию можно на
Больше интересных акций и предложений на сайте, а также в