Круче, чем ночь музеев: посетите экскурсию по стройке и сэкономьте до полумиллиона при бронировании квартиры

При выборе жилья в строящемся доме фотографии в каталогах и рендеры не всегда дают полное представление о будущей квартире. Многие покупатели хотели бы лично осмотреть стройплощадку, оценить качество работ и уточнить детали у застройщика.

Компания Стройпромсервис дает своим клиентам такую возможность приглашает всех желающих на экскурсию по своим строящимся проектам.

Заглянуть за «кулисы» стройки можно будет уже 24 мая.

Участники смогут:

Ознакомиться с планировочными решениями и концепциями кварталов;

Осмотреть варианты отделки квартир;

Узнать больше об инженерных коммуникациях;

Получить бесплатную консультацию специалиста;

Оценить инфраструктуру района.

«Это хорошая возможность для тех, кто рассматривает покупку квартиры в новостройке, — отмечает представитель застройщика. — Фотографии в каталогах дают общее представление, но только личный осмотр позволяет по-настоящему оценить качество строительства и задать интересующие вопросы».

При бронировании квартиры в день экскурсии компания предоставляет:

Дополнительную скидку 5000 рублей за квадратный метр;

Сертификат на 200 000 рублей на мебель.

Записаться на экскурсию можно на сайте застройщика или по телефону +74912247000.