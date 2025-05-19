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Круче, чем ночь музеев: посетите экскурсию по стройке и сэкономьте до полумиллиона при бронировании квартиры

При выборе жилья в строящемся доме фотографии в каталогах и рендеры не всегда дают полное представление о будущей квартире. Многие покупатели хотели бы лично осмотреть стройплощадку, оценить качество работ и уточнить детали у застройщика.

Компания Стройпромсервис дает своим клиентам такую возможность приглашает всех желающих на экскурсию по своим строящимся проектам.

Заглянуть за «кулисы» стройки можно будет уже 24 мая.

Участники смогут:

  • Ознакомиться с планировочными решениями и концепциями кварталов;
  • Осмотреть варианты отделки квартир;
  • Узнать больше об инженерных коммуникациях;
  • Получить бесплатную консультацию специалиста;
  • Оценить инфраструктуру района.

«Это хорошая возможность для тех, кто рассматривает покупку квартиры в новостройке, — отмечает представитель застройщика. — Фотографии в каталогах дают общее представление, но только личный осмотр позволяет по-настоящему оценить качество строительства и задать интересующие вопросы».

При бронировании квартиры в день экскурсии компания предоставляет:

  • Дополнительную скидку 5000 рублей за квадратный метр;
  • Сертификат на 200 000 рублей на мебель.

Записаться на экскурсию можно на сайте застройщика или по телефону +74912247000.

Больше интересных акций и предложений на сайте, а также в телеграм-канале застройщика.