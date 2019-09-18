Кредиты без горького послевкусия

Осень — время распродаж и больших покупок. Однако далеко не всегда наш бюджет позволяет удовлетворить аппетит, который разыгрывается при информации об очередном «обвале цен» в магазинах и торговых центрах. Кто-то откладывает приобретения до следующего раза, а кто-то находит в кредитных продуктах решение своих финансовых вопросов. Для сравнительно небольших расходов хорошо подходят кредитные карты. Если ими грамотно пользоваться, то можно даже вернуть часть потраченных средств за счет кэшбека, который все чаще предлагают разные банки. Также есть карты, у которых льготный период составляет до ста дней, поэтому если вовремя погасить долг, то вам не придется платить за использование заемных средств.

Если же речь идет о крупных приобретениях, то больше подойдет потребительский кредит наличными. Только вот радость от покупок быстро проходит, а обязательства перед банком остаются. О чем надо помнить, чтобы погашение кредитных обязательств не стало горьким послевкусием?

Своими рекомендациями с редакцией RZN.info делится Денис Игнатов, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса Промсвязьбанка в Рязани.

Оцените ваши финансовые возможности

Каждый месяц у вас есть определенные расходы. Это и коммуналка, и покупка еды, оплата транспорта и другие обязательные траты, без которых вы точно не сможете обойтись. Вам надо все это суммировать, вычесть из вашего ежемесячного дохода и проверить, не будут ли кредитные обязательства превышать треть тех денег, которые останутся «свободными». Почему именно треть? Все просто: если платежи по кредитам будут больше, денег на базовые потребности может не хватать, в итоге вы будете либо ограничивать себя и семью, либо тратить больше, чем зарабатываете, вновь беря деньги в займ. Это будет накапливаться, как снежный ком, а там и от долговой ямы недалеко. Так что перед тем, как оставить заявку на кредит, тщательно проанализируйте свой бюджет и взвесьте все риски.

Посчитайте, сколько будет стоить кредит

Вам нужно знать размер реальной переплаты по кредиту, то есть сумму, которую необходимо вернуть банку плюсом к той, которую вы берёте у него в качестве займа. Все банки обязаны информировать клиентов об уровне полной стоимости кредита перед подписанием договора. Менеджер должен рассчитать сумму займа, представить график ежемесячных платежей, которые вы будете вносить до полного погашения кредита.

Подумайте, как снизить долговую нагрузку

Ситуация на рынке меняется очень быстро, появляются более выгодные условия. Сделать платеж комфортнее либо объединить все кредиты в один поможет рефинансирование. Ежемесячный платеж снижается за счёт уменьшения процентной ставки, поэтому если хотите воспользоваться этой услугой, сравните условия и убедитесь, что новые будут выгоднее. Рефинансировать кредиты могут добросовестные заемщики, которые добросовестно исполняли свои обязательства перед банком. Например, в ПСБ с помощью этой услуги можно объединить до пяти займов, включая потребительские кредиты, кредитные карты, ипотеку и автокредиты.

Это полезно знать!

Срок кредита — от года до семи лет, сумма — от 50 000 до 3 млн рублей.

Процентная ставка — от 9,9% (с возможностью снижения до 6,9%).

Подробно с условиями кредита можно ознакомиться на сайте банка.

Адреса ПСБ в Рязани:

Операционный офис «Рязанский»

г. Рязань, ул. Ленина, д. 9 (ТЦ «Аркада»)

Часы работы: Пн-Пт: 9:00 — 19:30, без обеда, Сб: 10:00 — 15:00, без обеда

Тел ./факс: (4912) 956006/956040

Ипотечный центр: (4912) 956042

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