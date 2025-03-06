Кредитная карта ПСБ поможет рязанцам купить подарки к 8 марта

8 марта уже близко, самое время задуматься о покупке подарков. Не забываем, что многие дамы воспринимают презенты не только как ценность, но и как признание в любви, поэтому при выборе подарка стоит проявить максимум внимательности. Если денег недостаточно, а хочется побаловать любимых женщин, ПСБ предлагает воспользоваться кредитной картой с долгим беспроцентным периодом. Это как раз тот случай, когда можно бесплатно пользоваться деньгами и впоследствии не торопясь, частями погашать заём.

Тратишь, а проценты не платишь

180 дней без процентов — ровно столько составляет беспроцентный период по кредитной карте ПСБ. Льготный период по карте «180 дней без %"* доступен сразу после оплаты первой покупки с помощью кредитки и возобновляется после погашения долга.

Максимальный кредитный лимит по карте «180 дней без %" составляет 1 млн рублей. Выпуск, обслуживание и доставка карты бесплатные и без дополнительных условий.

Минимальный ежемесячный платеж — это что?

Если потраченные средства мы планируем вернуть только спустя шесть месяцев, то нужно обязательно вносить минимальный ежемесячный платеж. В ПСБ по карте « 180 дней без % » * это всего 3% от суммы долга. Например, если траты на новогодние подарки составили 20 тысяч рублей, то достаточно вносить 600 рублей в течение каждого месяца, чтобы просто подтвердить свою платежеспособность.

Кстати, выгоднее погашать долг суммами крупнее минимального ежемесячного платежа. Тогда он будет уменьшаться быстрее.

Чтобы не забывать вносить платежи, можно скачать мобильное приложение, и тогда банк будет присылать напоминания. Кроме того, хорошим инструментом контроля будет счет-выписка. В этом документе указана и сумма основного долга, и сумма, начисленная по процентам (если вы уже вышли за рамки льготного периода).

Что можно оплачивать кредитной картой?

Кредитную карту можно использовать для покупок товаров и услуг, а также для оплаты ЖКХ в пределах доступного лимита.

Как заработать с помощью кредитки?

После оформления кредитной карты в течение двух недель банк начислит 1000 баллов** на бонусный счет. Дополнительно к этому по карте предусмотрен кешбэк до 1,5% за любые оплаченные по ней покупки за счет кредитных средств. Кешбэк начисляется ежемесячно и поступает на бонусный счет. Баллы можно сразу перевести в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль, минимальный порог перевода 500 баллов.

* Кредитная карта «180 дней без %": при оформлении кредитной карты с 11 сентября 2024 льготный (беспроцентный) период составляет до 180 дней. В льготный (беспроцентный) период кредитования заемщик освобождается от уплаты процентов в случае полного погашения задолженности по карте. Обязательный ежемесячный платеж — 3% от задолженности, а также начисленные проценты (при наличии), комиссии и неустойки (при наличии), просроченная задолженность (при наличии). Процентная ставка 59%. Полная стоимость кредита 58,965%. Обслуживание карты бесплатное. Лимит кредитования до 1 000 000 рублей. Лимит рассчитывается индивидуально, исходя из платежеспособности и кредитной истории заемщика. Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и (или) ПВН Банка и сторонних банков: ежедневно — не более 500 000 рублей; ежемесячно — не более 2 000 000 рублей. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров комиссия не взимается, в иных случаях — комиссия 5,9% от суммы + 990 рублей, и взимается при списании суммы операции со Счета. Комиссия за снятие наличных сверх ежедневного лимита, но не более 1 000 000 руб. в день, составляет 2% от суммы превышения. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Комиссия за переводы — 5,9% от суммы + 990 руб. Начисление бонусных баллов действует для договоров, открытых с 11.04.2024 г. , регулируется программой лояльности «Кешбэк» и Условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кешбэк». Кешбэк начисляется на покупки за счет кредитного лимита в размере: 1,5% - при покупках от 50000 руб. в месяц, 1% - от 10000 до 49999 руб. в месяц, 0% - до 10000 руб. в месяц. Количество баллов в месяц не ограничено. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

**Для получения приветственного бонуса клиенту необходимо в течение 14 дней со дня получения кредитной карты совершить операции за счет средств кредитного лимита на общую сумму не менее 10 000 руб. (учитываются операции покупок в ТСП переводы денежных средств), при выполнении условий акции клиенту будет выплачено вознаграждение в размере 1 000 баллов. В данной акции участвуют клиенты, у которых ранее не было кредитных карт в «ПСБ».