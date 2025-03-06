Кредитная карта ПСБ поможет рязанцам купить подарки к 8 марта

8 марта уже близко, самое время задуматься о покупке подарков. Не забываем, что многие дамы воспринимают презенты не только как ценность, но и как признание в любви, поэтому при выборе подарка стоит проявить максимум внимательности. Если денег недостаточно, а хочется побаловать любимых женщин, ПСБ предлагает воспользоваться кредитной картой с долгим беспроцентным периодом. Это как раз тот случай, когда можно бесплатно пользоваться деньгами и впоследствии не торопясь, частями погашать заём.
Тратишь, а проценты не платишь
180 дней без процентов — ровно столько составляет беспроцентный период по кредитной карте ПСБ. Льготный период по карте «180 дней без %"* доступен сразу после оплаты первой покупки с помощью кредитки и возобновляется после погашения долга.
Максимальный кредитный лимит по карте «180 дней без %" составляет 1 млн рублей. Выпуск, обслуживание и доставка карты бесплатные и без дополнительных условий.
Минимальный ежемесячный платеж — это что?
Если потраченные средства мы планируем вернуть только спустя шесть месяцев, то нужно обязательно вносить минимальный ежемесячный платеж. В ПСБ по карте «
Кстати, выгоднее погашать долг суммами крупнее минимального ежемесячного платежа. Тогда он будет уменьшаться быстрее.
Чтобы не забывать вносить платежи, можно скачать мобильное приложение, и тогда банк будет присылать напоминания. Кроме того, хорошим инструментом контроля будет счет-выписка. В этом документе указана и сумма основного долга, и сумма, начисленная по процентам (если вы уже вышли за рамки льготного периода).
Что можно оплачивать кредитной картой?
Кредитную карту можно использовать для покупок товаров и услуг, а также для оплаты ЖКХ в пределах доступного лимита.
Как заработать с помощью кредитки?
После оформления кредитной карты в течение двух недель банк начислит 1000 баллов** на бонусный счет. Дополнительно к этому по карте предусмотрен кешбэк до 1,5% за любые оплаченные по ней покупки за счет кредитных средств. Кешбэк начисляется ежемесячно и поступает на бонусный счет. Баллы можно сразу перевести в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль, минимальный порог перевода 500 баллов.
* Кредитная карта «180 дней без %": при оформлении кредитной карты с 11 сентября 2024 льготный (беспроцентный) период составляет до 180 дней. В льготный (беспроцентный) период кредитования заемщик освобождается от уплаты процентов в случае полного погашения задолженности по карте. Обязательный ежемесячный платеж — 3% от задолженности, а также начисленные проценты (при наличии), комиссии и неустойки (при наличии), просроченная задолженность (при наличии). Процентная ставка 59%. Полная стоимость кредита 58,965%. Обслуживание карты бесплатное. Лимит кредитования до 1 000 000 рублей. Лимит рассчитывается индивидуально, исходя из платежеспособности и кредитной истории заемщика. Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и (или) ПВН Банка и сторонних банков: ежедневно — не более 500 000 рублей; ежемесячно — не более 2 000 000 рублей. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров комиссия не взимается, в иных случаях — комиссия 5,9% от суммы + 990 рублей, и взимается при списании суммы операции со Счета. Комиссия за снятие наличных сверх ежедневного лимита, но не более 1 000 000 руб. в день, составляет 2% от суммы превышения. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Комиссия за переводы — 5,9% от суммы + 990 руб. Начисление бонусных баллов действует для договоров, открытых
**Для получения приветственного бонуса клиенту необходимо в течение 14 дней со дня получения кредитной карты совершить операции за счет средств кредитного лимита на общую сумму не менее 10 000 руб. (учитываются операции покупок в ТСП переводы денежных средств), при выполнении условий акции клиенту будет выплачено вознаграждение в размере 1 000 баллов. В данной акции участвуют клиенты, у которых ранее не было кредитных карт в «ПСБ».
Кредитная карта ПСБ поможет рязанцам купить подарки к 8 марта
8 марта уже близко, самое время задуматься о покупке подарков. Не забываем, что многие дамы воспринимают презенты не только как ценность, но и как признание в любви, поэтому при выборе подарка стоит проявить максимум внимательности. Если денег недостаточно, а хочется побаловать любимых женщин, ПСБ предлагает воспользоваться кредитной картой с долгим беспроцентным периодом. Это как раз тот случай, когда можно бесплатно пользоваться деньгами и впоследствии не торопясь, частями погашать заём.
Тратишь, а проценты не платишь
180 дней без процентов — ровно столько составляет беспроцентный период по кредитной карте ПСБ. Льготный период по карте «180 дней без %"* доступен сразу после оплаты первой покупки с помощью кредитки и возобновляется после погашения долга.
Максимальный кредитный лимит по карте «180 дней без %" составляет 1 млн рублей. Выпуск, обслуживание и доставка карты бесплатные и без дополнительных условий.
Минимальный ежемесячный платеж — это что?
Если потраченные средства мы планируем вернуть только спустя шесть месяцев, то нужно обязательно вносить минимальный ежемесячный платеж. В ПСБ по карте «
Кстати, выгоднее погашать долг суммами крупнее минимального ежемесячного платежа. Тогда он будет уменьшаться быстрее.
Чтобы не забывать вносить платежи, можно скачать мобильное приложение, и тогда банк будет присылать напоминания. Кроме того, хорошим инструментом контроля будет счет-выписка. В этом документе указана и сумма основного долга, и сумма, начисленная по процентам (если вы уже вышли за рамки льготного периода).
Что можно оплачивать кредитной картой?
Кредитную карту можно использовать для покупок товаров и услуг, а также для оплаты ЖКХ в пределах доступного лимита.
Как заработать с помощью кредитки?
После оформления кредитной карты в течение двух недель банк начислит 1000 баллов** на бонусный счет. Дополнительно к этому по карте предусмотрен кешбэк до 1,5% за любые оплаченные по ней покупки за счет кредитных средств. Кешбэк начисляется ежемесячно и поступает на бонусный счет. Баллы можно сразу перевести в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль, минимальный порог перевода 500 баллов.
* Кредитная карта «180 дней без %": при оформлении кредитной карты с 11 сентября 2024 льготный (беспроцентный) период составляет до 180 дней. В льготный (беспроцентный) период кредитования заемщик освобождается от уплаты процентов в случае полного погашения задолженности по карте. Обязательный ежемесячный платеж — 3% от задолженности, а также начисленные проценты (при наличии), комиссии и неустойки (при наличии), просроченная задолженность (при наличии). Процентная ставка 59%. Полная стоимость кредита 58,965%. Обслуживание карты бесплатное. Лимит кредитования до 1 000 000 рублей. Лимит рассчитывается индивидуально, исходя из платежеспособности и кредитной истории заемщика. Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и (или) ПВН Банка и сторонних банков: ежедневно — не более 500 000 рублей; ежемесячно — не более 2 000 000 рублей. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров комиссия не взимается, в иных случаях — комиссия 5,9% от суммы + 990 рублей, и взимается при списании суммы операции со Счета. Комиссия за снятие наличных сверх ежедневного лимита, но не более 1 000 000 руб. в день, составляет 2% от суммы превышения. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Комиссия за переводы — 5,9% от суммы + 990 руб. Начисление бонусных баллов действует для договоров, открытых
**Для получения приветственного бонуса клиенту необходимо в течение 14 дней со дня получения кредитной карты совершить операции за счет средств кредитного лимита на общую сумму не менее 10 000 руб. (учитываются операции покупок в ТСП переводы денежных средств), при выполнении условий акции клиенту будет выплачено вознаграждение в размере 1 000 баллов. В данной акции участвуют клиенты, у которых ранее не было кредитных карт в «ПСБ».