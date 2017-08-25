Многие знают рязанскую компанию «Красная Площадь», но не все знакомы с Сергеем Биричевским, который родился в семье военных и учителей. Руководитель компании пытается доказать, что строить красиво — не значит дорого.
Компания «Красная Площадь» может предложить огромный спектр строительных материалов на любой вкус и кошелек: облицовочный кирпич как отечественных, так и зарубежных производителей, теплая керамика, брусчатка, кровля, ЖБИ, пиломатериалы, клинкерная плитка и многое другое.
Профессионалы компании с радостью проконсультируют по любым вопросам, касающихся домостроения.
«Приглашаем посетить выставочный зал под открытым небом от компании „Красная Площадь“», — отметили в органиазции.