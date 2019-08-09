Координаты клада. Экспедиция Прио-Внештогрбанка на Байкал завершилась

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Команда
Итак, наше путешествие окончено. Подробно описать сегодняшний день пока нет возможности, сделаем это чуть позже. Но обещание выложить координаты нашего тайника ровно в 6 по Москве мы выполним.
Итак, ловите: 54.21203° N, 108.41515° E. Ищите и найдете!
Рассказ про сегодняшний поход на Кругобайкальскую магистраль будет позже: выложим вместе с историями про загадочные клады Байкала. А еще будет встреча с участниками команды после возвращения. О месте и времени напишем дополнительно.
Приходите за интересными историями и сувенирами! Мы поделимся своей любовью к этому месту, и вам точно захочется посетить Байкал. Ручаемся!
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