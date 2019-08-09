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16:26, 9 августа 2019 70

Координаты клада. Экспедиция Прио-Внештогрбанка на Байкал завершилась

Координаты клада. Экспедиция Прио-Внештогрбанка на Байкал завершилась

Команда Прио-Внештогрбанка завершила экспедицию на Байкал.

Итак, наше путешествие окончено. Подробно описать сегодняшний день пока нет возможности, сделаем это чуть позже. Но обещание выложить координаты нашего тайника ровно в 6 по Москве мы выполним.

Итак, ловите: 54.21203° N, 108.41515° E. Ищите и найдете!

Рассказ про сегодняшний поход на Кругобайкальскую магистраль будет позже: выложим вместе с историями про загадочные клады Байкала. А еще будет встреча с участниками команды после возвращения. О месте и времени напишем дополнительно.

Приходите за интересными историями и сувенирами! Мы поделимся своей любовью к этому месту, и вам точно захочется посетить Байкал. Ручаемся!

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