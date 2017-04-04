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16:09, 4 апреля 2017 948

Конкурс «Пресс-служба года» определил шорт-лист победителей

Конкурс «Пресс-служба года» определил шорт-лист победителей

Жюри международного конкурса для специалистов по связям с общественностью «Пресс-службы года — 2016» подвело итоги и определило список победителей. Окончательное распределение призовых мест станет известно только во время торжественной церемонии награждения, которая состоится 20 апреля в Москве в конгресс-центре Медицинской Академии имени Сеченова.

А пока объявлен только шорт-лист: названы участники, которые войдут в тройку лидеров в каждой номинации, но какое место займет каждый из них останется тайной до 20 апреля.

Лучший студенческий PR-проект

  • Компания: Студенческая пресс-служба факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ имени Достоевского

Название проекта: «PR-проект „Неделя филологии-2016“ пресс-службы факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ имени Достоевского»

  • Компания: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Название проекта: «Всероссийский студенческий медиафорум «ИНФОмания-2016»

  • Компания: Федеральное государственное бюджетное образование учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»

Название проекта: «Студенческий медиацентр СахГУ «SOVA24»

Лучшая обложка корпоративного СМИ

  • Компания: АО «ПО «Севмаш»

Название проекта: «Обложка корпоративного журнала «Завод»

  • Компания: ПАО «Кубаньэнерго»

Название проекта: «Корпоративная газета ПАО «Кубаньэнерго»

  • Компания: Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат»

Название проекта: «Обложка корпоративной газеты «Вестник ГХК»

Лучшее электронное корпоративное СМИ

  • Компания: Группа компаний АКИГ

Название проекта: «Корпоративный дайджест ГК АКИГ»

  • Компания: КазМунайГаз-переработка и маркетинг

Название проекта: «Корпоративный вестник «RM-инфо-RM»

  • Компания: НЛМК

Название проекта: «Мобильный портал для рабочих Группы НЛМК»

Лучший социальный проект в бизнесе

  • Компания: ООО «Локомотивные технологии»

Название проекта: Социальный проект «Герои нашего времени»

  • Компания: КБ «Кубань Кредит» ООО

Название проекта: «Формирование навыков финансовой грамотности и социализация детей-сирот из Новолеушковской школы-интерната Павловского района Краснодарского края»

  • Компания: ПАО «ТГК-1»

Название проекта: «Первый энергетический профориентационный тур для выпускников детских домов «Дорогою добра с энергией ТГК»

PR в социальных медиа

  • Компания: ПАО «Мотовилихинские заводы»

Название проекта: «Годный HR. Развитие сообщества для сотрудников группы предприятий «Мотовилихинские заводы» в социальной сети «вКонтакте» (https://vk.com/perm_mz)»

  • Компания: Галс-Девелопмент

Название проекта: «Всероссийский социальный проект #ВРЕМЯЖИТЬВРОССИИ»

  • Компания: Группа компаний «Промышленные инвестиции»

Название проекта: «Ваше здоровье — наша забота! (продвижение медицинского центра «ЛОТОС» в социальных медиа)»

Лучший проект по внутрикорпоративному PR

  • Компания: ПАО Сбербанк Среднерусский банк

Название проекта: «Продвижение проекта Бирюзовые ВСП в Сбербанке»

  • Компания: Читай город

Название проекта: «Новогодняя почта «Читай-города», корпоративная акция сети книжных магазинов «Читай-город»

  • Компания: Астерос АОА

Название проекта: «Астерос: операция «Синергия»

Лучший пресс-релиз

  • Компания: Национальный Исследовательский Томский государственный университет

Название проекта: «Пресс-релиз: В ТГУ разработали программу комплексного восстановления после инсульта»

  • Компания: ООО МФО «Парса Компани Групп»

Название проекта: «Новый механизм при выдаче займа»

  • Компания: «МегаФон»

Название проекта: «Совы против жаворонков: проснуться в любое время проще с «МегаФоном»

Лучший PR-проект в бизнесе

  • Компания: Независимая лаборатория ИНВИТРО

Название проекта: «Будущее медицины: вызовы и решения»

  • Компания: Granat communications

Название проекта: «Петербург-Магадан. Рекордная поездка на такси»

  • Компания: Банк УРАЛСИБ

Название проекта: «УРАЛСИБ: побеждаем вместе»

Лучший PR-проект в государственной сфере

  • Компания: Министерство здравоохранения Челябинской области

Название проекта: «Информационное сопровождение строительства, оснащения и запуска нового здания Челябинского областного перинатального центра»

  • Компания: ГАУ РД «МФЦ в РД»

Название проекта: «МФЦ в помощь гражданам РД»

  • Компания: Министерство спорта Челябинской области

Название проекта: «Проект продвижения чемпионата России по фигурному катанию на коньках в Челябинске»

Продвижение территорий

  • Компания: ООО «КЧР Медиа» — телеканал «Архыз 24»

Название проекта: «Поехали»

  • Компания: Государственная телерадиокомпания «Нижний Новгород» — филиал ФГУП «ВГТРК»

Название проекта: Конкурс короткометражных видеоработ «Посмотри на город», посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода. Тур первый: Нижегородский Кремль.

  • Компания: Альметьевский муниципальный район Республики Татарстан

Название проекта: «Пляж — лучший в Европе»

PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2016 году)

  • Компания: ООО «Концессии водоснабжения»

Название проекта: «Создание отдела корпоративных коммуникаций компании «Концессии водоснабжения»

  • Компания: Фонд развития социальных проектов «SAMRUK-KAZYNA TRUST»

Название проекта: «Менің Елім» (Моя Родина)

  • Компания: ПАО «Почта Банк»

Название проекта: «PR-поддержка на старте крупного проекта: запуск «Почта Банка» в 2016 году»

Лучшее печатное корпоративное СМИ

  • Компания: ПАО «МРСК Центра»

Название проекта: «Корпоративное издание: качественная информация, актуальность, вовлеченность, мотивация»

  • Компания: ООО «Сочиводоканал»

Название проекта: «Вестник» Корпоративное печатное издание Сочинского водоканала»

  • Компания: АО «Тюменьэнерго»

Название проекта: «От света в людях к свету в окнах: приложение «Тюменьэнерго» к корпоративной газете «Российские сети»

Пресс-секретарь года

  • Компания: ГУП «Московский метрополитен»

Название проекта: «Пресс-секретарь Московского метрополитена»

  • Компания: Пресс-центр губернатора Пензенской области

Название проекта: «Акция «Задай вопрос губернатору. Дети»

  • Компания: СПБ ГБУЗ «Детская городская больница № 19 имени К.А. Раухфуса»

Название проекта: «Формирование нового образа Детской больницы имени Раухфуса»

Пресс-служба года

  • Компания: B2B-Center

Название проекта: «PR клиентов вместо PR компании. Выгоды для маркетинга»

  • Компания: Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком»

Название проекта: «Реорганизация пресс-службы»

  • Компания: Администрация городского округа Химки

Название проекта: «Химки-лидеры Подмосковья по охвату целевой аудитории»

Выбор журнала «Пресс-служба»

  • Компания: «Алтай-кокс»

Название проекта: «Коммуникационная программа к 35-летию ОАО «Алтай-Кокс»

Торжественная церемония награждения победителей и призеров «Пресс-службы года — 2016» пройдет 20 апреля в Москве, в конгресс-центре ФГБОУ ВО Первый МГМУ имени Сеченова, улица Трубецкая, дом №8 (500 метров от метро «Фрунзенская») в рамках общероссийской практической конференции «Эффективная пресс-служба-2017». Начало в 19:00.

Посетить церемонию можно бесплатно по предварительной аккредитации.

Для того, чтобы посетить церемонию необходимо подать заявку не позднее 10 апреля по электронной почте: dostavkaconf@image-media.ru зарегистрироваться так же можно по телефону: 8 (495) 540-52-76.

Организатор конкурса — специализированный журнал «Пресс-служба». Сайт конкурса «Пресс-служба года». Группа конкурса «Пресс-служба года» на Facebook.

«А если вы еще не купили билет на нашу конференцию «Эффективная пресс-служба-2017», которая пройдет с 20 по 21 апреля в Москве, то самое время это сделать, так как осталось полторы недели», — отметили организаторы.

Зачем надо идти на конференцию «Эффективна пресс-служба»:

  • два дня докладов и день мастер-классов по самым актуальным вопросам работы PR-специалистов в 2017 году;
  • все новейшие методики, фишки, приемы и техники в области связей с общественностью;
  • более 20 спикеров — ведущих экспертов в сфере PR, которые поделятся самым актуальным опытом и кейсами;
  • нетворкинг-сессия — специальное мероприятие для знакомства всех участников конференции;
  • возможность принять участие в церемонии награждения победителей конкурса «Пресс-служба года»
  • море позитива, драйва, профессионального общения и сильнейший эмоциональный заряд.

Зайдите на сайт и отправьте заявку на участие.

«Мы свяжемся с вами и оформим покупку билета. Встречаемся на конференции и не забудьте визитки», — рассказали организаторы.

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