Конкурс «Пресс-служба года» определил шорт-лист победителей

Жюри международного конкурса для специалистов по связям с общественностью «Пресс-службы года — 2016» подвело итоги и определило список победителей. Окончательное распределение призовых мест станет известно только во время торжественной церемонии награждения, которая состоится 20 апреля в Москве в конгресс-центре Медицинской Академии имени Сеченова.
А пока объявлен только шорт-лист: названы участники, которые войдут в тройку лидеров в каждой номинации, но какое место займет каждый из них останется тайной до 20 апреля.
Лучший студенческий PR-проект
- Компания: Студенческая пресс-служба факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ имени Достоевского
Название проекта: «PR-проект „Неделя филологии-2016“ пресс-службы факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ имени Достоевского»
- Компания: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Название проекта: «Всероссийский студенческий медиафорум «ИНФОмания-2016»
- Компания: Федеральное государственное бюджетное образование учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»
Название проекта: «Студенческий медиацентр СахГУ «SOVA24»
Лучшая обложка корпоративного СМИ
- Компания: АО «ПО «Севмаш»
Название проекта: «Обложка корпоративного журнала «Завод»
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Компания: ПАО «Кубаньэнерго»
Название проекта: «Корпоративная газета ПАО «Кубаньэнерго»
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Компания: Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат»
Название проекта: «Обложка корпоративной газеты «Вестник ГХК»
Лучшее электронное корпоративное СМИ
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Компания: Группа компаний АКИГ
Название проекта: «Корпоративный дайджест ГК АКИГ»
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Компания: КазМунайГаз-переработка и маркетинг
Название проекта: «Корпоративный вестник «RM-инфо-RM»
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Компания: НЛМК
Название проекта: «Мобильный портал для рабочих Группы НЛМК»
Лучший социальный проект в бизнесе
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Компания: ООО «Локомотивные технологии»
Название проекта: Социальный проект «Герои нашего времени»
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Компания: КБ «Кубань Кредит» ООО
Название проекта: «Формирование навыков финансовой грамотности и социализация детей-сирот из Новолеушковской школы-интерната Павловского района Краснодарского края»
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Компания: ПАО «ТГК-1»
Название проекта: «Первый энергетический профориентационный тур для выпускников детских домов «Дорогою добра с энергией ТГК»
PR в социальных медиа
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Компания: ПАО «Мотовилихинские заводы»
Название проекта: «Годный HR. Развитие сообщества для сотрудников группы предприятий «Мотовилихинские заводы» в социальной сети «вКонтакте» (https://vk.com/perm_mz)»
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Компания: Галс-Девелопмент
Название проекта: «Всероссийский социальный проект #ВРЕМЯЖИТЬВРОССИИ»
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Компания: Группа компаний «Промышленные инвестиции»
Название проекта: «Ваше здоровье — наша забота! (продвижение медицинского центра «ЛОТОС» в социальных медиа)»
Лучший проект по внутрикорпоративному PR
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Компания: ПАО Сбербанк Среднерусский банк
Название проекта: «Продвижение проекта Бирюзовые ВСП в Сбербанке»
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Компания: Читай город
Название проекта: «Новогодняя почта «Читай-города», корпоративная акция сети книжных магазинов «Читай-город»
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Компания: Астерос АОА
Название проекта: «Астерос: операция «Синергия»
Лучший пресс-релиз
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Компания: Национальный Исследовательский Томский государственный университет
Название проекта: «Пресс-релиз: В ТГУ разработали программу комплексного восстановления после инсульта»
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Компания: ООО МФО «Парса Компани Групп»
Название проекта: «Новый механизм при выдаче займа»
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Компания: «МегаФон»
Название проекта: «Совы против жаворонков: проснуться в любое время проще с «МегаФоном»
Лучший PR-проект в бизнесе
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Компания: Независимая лаборатория ИНВИТРО
Название проекта: «Будущее медицины: вызовы и решения»
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Компания: Granat communications
Название проекта: «Петербург-Магадан. Рекордная поездка на такси»
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Компания: Банк УРАЛСИБ
Название проекта: «УРАЛСИБ: побеждаем вместе»
Лучший PR-проект в государственной сфере
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Компания: Министерство здравоохранения Челябинской области
Название проекта: «Информационное сопровождение строительства, оснащения и запуска нового здания Челябинского областного перинатального центра»
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Компания: ГАУ РД «МФЦ в РД»
Название проекта: «МФЦ в помощь гражданам РД»
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Компания: Министерство спорта Челябинской области
Название проекта: «Проект продвижения чемпионата России по фигурному катанию на коньках в Челябинске»
Продвижение территорий
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Компания: ООО «КЧР Медиа» — телеканал «Архыз 24»
Название проекта: «Поехали»
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Компания: Государственная телерадиокомпания «Нижний Новгород» — филиал ФГУП «ВГТРК»
Название проекта: Конкурс короткометражных видеоработ «Посмотри на город», посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода. Тур первый: Нижегородский Кремль.
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Компания: Альметьевский муниципальный район Республики Татарстан
Название проекта: «Пляж — лучший в Европе»
PR с нуля (к участию принимаются проекты, стартовавшие в 2016 году)
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Компания: ООО «Концессии водоснабжения»
Название проекта: «Создание отдела корпоративных коммуникаций компании «Концессии водоснабжения»
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Компания: Фонд развития социальных проектов «SAMRUK-KAZYNA TRUST»
Название проекта: «Менің Елім» (Моя Родина)
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Компания: ПАО «Почта Банк»
Название проекта: «PR-поддержка на старте крупного проекта: запуск «Почта Банка» в 2016 году»
Лучшее печатное корпоративное СМИ
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Компания: ПАО «МРСК Центра»
Название проекта: «Корпоративное издание: качественная информация, актуальность, вовлеченность, мотивация»
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Компания: ООО «Сочиводоканал»
Название проекта: «Вестник» Корпоративное печатное издание Сочинского водоканала»
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Компания: АО «Тюменьэнерго»
Название проекта: «От света в людях к свету в окнах: приложение «Тюменьэнерго» к корпоративной газете «Российские сети»
Пресс-секретарь года
-
Компания: ГУП «Московский метрополитен»
Название проекта: «Пресс-секретарь Московского метрополитена»
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Компания: Пресс-центр губернатора Пензенской области
Название проекта: «Акция «Задай вопрос губернатору. Дети»
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Компания: СПБ ГБУЗ «Детская городская больница № 19 имени К.А. Раухфуса»
Название проекта: «Формирование нового образа Детской больницы имени Раухфуса»
Пресс-служба года
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Компания: B2B-Center
Название проекта: «PR клиентов вместо PR компании. Выгоды для маркетинга»
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Компания: Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком»
Название проекта: «Реорганизация пресс-службы»
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Компания: Администрация городского округа Химки
Название проекта: «Химки-лидеры Подмосковья по охвату целевой аудитории»
Выбор журнала «Пресс-служба»
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Компания: «Алтай-кокс»
Название проекта: «Коммуникационная программа к 35-летию ОАО «Алтай-Кокс»
Торжественная церемония награждения победителей и призеров «Пресс-службы года — 2016» пройдет 20 апреля в Москве, в конгресс-центре ФГБОУ ВО Первый МГМУ имени Сеченова, улица Трубецкая, дом №8 (500 метров от метро «Фрунзенская») в рамках общероссийской практической конференции «
Посетить церемонию можно бесплатно по предварительной аккредитации.
Для того, чтобы посетить церемонию необходимо подать заявку не позднее 10 апреля по электронной почте:
Организатор конкурса — специализированный журнал «Пресс-служба».
«А если вы еще не купили билет на нашу конференцию «Эффективная пресс-служба-2017», которая пройдет с 20 по 21 апреля в Москве, то самое время это сделать, так как осталось полторы недели», — отметили организаторы.
Зачем надо идти на конференцию «Эффективна пресс-служба»:
- два дня докладов и день мастер-классов по самым актуальным вопросам работы PR-специалистов в 2017 году;
- все новейшие методики, фишки, приемы и техники в области связей с общественностью;
- более 20 спикеров — ведущих экспертов в сфере PR, которые поделятся самым актуальным опытом и кейсами;
- нетворкинг-сессия — специальное мероприятие для знакомства всех участников конференции;
- возможность принять участие в церемонии награждения победителей конкурса «Пресс-служба года»
- море позитива, драйва, профессионального общения и сильнейший эмоциональный заряд.
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«Мы свяжемся с вами и оформим покупку билета. Встречаемся на конференции и не забудьте визитки», — рассказали организаторы.