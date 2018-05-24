Компания «Ризур» открыла несколько вакансий для сотрудников

Компания «Ризур», которая производит контрольно-измерительные приборы и аппаратуру, открыла несколько вакансий для сотрудников.
В частности, предприятию требуется уборщица офисных и производственных помещений. Будущему сотруднику обещают зарплату в 20 тысяч рублей, а также соцпакет.
Тем, кто придет на должность швеи, зарплату определят по результатам собеседования. Соцпакет также прилагается.
Мастеру металлоцеха, который устроится в «Ризур» будут платить 35 тысяч рублей (+ соцпакет).
Телефон для связи: (4912) 20-20-80