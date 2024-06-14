Компания ЕЛАМЕД выступила генеральным партнером праздничных мероприятий, посвященных Дню России, в рязанском Лесопарке

Гостей всех возрастов ждала насыщенная и увлекательная программа: концерт, ярмарка, интерактивные зоны, мастер-классы, зажигательные танцы, игры, анимация и подарки. Благодаря усилиям команды, праздник получился насыщенным и увлекательным, подарив рязанцам массу позитивных эмоций и впечатлений.

Работа с населением — одна из важнейших задач общественной деятельности крупного бизнеса, значение которой возрастает в контексте года семьи, объявленного Президентом.