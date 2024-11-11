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Обновленная платформа «Единый мониторинг» от билайн бизнес

Новую версию облачной цифровой платформы для контроля разъездных сотрудников, корпоративного транспорта и грузов «Единый мониторинг 2.0» представил билайн бизнес.

В новом web-интерфейсе клиентам доступны актуальные карты от известных геосервисов (с дорожными пробками) и множество новых функций: контроль билайн соответствия маршрута движения транспорта, оценка качества вождения по настраиваемым критериям, а также ретрансляция телематических данных в другие системы мониторинга. В настоящее время ведется планомерная миграция пользователей в новую версию сервиса.

В ходе работы над новой платформой большое внимание было уделено развитию инструментов постановки и контроля выполнения задач разъездного персонала. Для этого полностью переработано мобильное приложение сотрудников BeeTrack (16+) и автоматизирован ряд рутинных операций. В частности, многофакторная система распределения задач мобильных работников формирует оптимальные маршруты движения, повышая их производительность. А накопление и анализ «полевых» данных с помощью электронных чек-листов сведет бумажную волокиту к нулю.

Одновременно билайн бизнес вводит новую модель ценообразования сервиса, основанную на принципе степ-тарификации. Она предусматривает пошаговое снижение абонентской платы в расчете на каждое устройство при достижении определенных объемов их подключения.

Платформа «Единый мониторинг 2.0» позволяет определять местоположение объектов по базовым станциям и спутниковым системам GPS/ГЛОНАСС. Клиентам доступны данные о работе транспорта (расход топлива, обороты двигателя, температура, и т. д.), контроль нарушения водителем ПДД и автоматические уведомления о нарушениях, а также контроль состояния навесного оборудования. В результате повышается производительность сотрудников, улучшается трудовая дисциплина, сокращаются расходы на ГСМ и техническое обслуживание автопарка.

Максим Кушка, старший менеджер по продуктам M2M и IoT билайн бизнес:

«Сервис „Единый мониторинг“ мы уже много лет успешно применяем внутри компании для мониторинга сотен собственных автомобилей и более 1 000 разъездных инженеров, обслуживающих базовые станции билайн по всей стране. Наша команда провела огромную работу, значительно расширив функционал и заложив прочный фундамент его дальнейшего развития. Обновленная платформа еще теснее интегрирована в нашу экосистему корпоративных M2M- и IoT-решений, и работая совместно с другими ее продуктами, способна образовать синергетический эффект для бизнеса заказчиков. А пошаговая система тарификации сделала ее еще более привлекательной для активно развивающихся быстрорастущих компаний».

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