«Кодекс поведения сотрудников в социальных сетях: как не дать персоналу наделать глупостей»

С таким докладом выступит главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов на общероссийской специализированной тематической конференции «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR-2017: защита репутации и работа с негативом», которая состоится в Москве 13-14 июля.
В докладе:
- как регламентировать поведение сотрудников в социальных сетях,
- как сотрудники подставляют компанию своим необдуманным поведением,
- как заставить сотрудников включать мозг, заходя в соцсети,
- как превратить каждого сотрудника в пиарщика компании,
- как вести разъяснительную работу в коллективе,
- где граница между личным и публичным?
- какие аргументы найти для сотрудников, если они считают, что вы вмешиваетесь в их частную жизнь?
О спикере:
Тимур Асланов — главный редактор журнала «Пресс-служба», председатель жюри международного конкурса «Пресс-служба года», автор книг: «PR-тексты. Как зацепить читателя» и «Копирайтинг. Простые рецепты продающих текстов», спикер ведущих российских конференций по темам связей с общественностью и продвижения, автор и ведущий семинаров и тренингов по темам связи с общественностью, мастерство публичных выступлений, эффективные коммуникации, преподаватель ряда бизнес-университетов, член Российской ассоциации по связям с общественностью, член Гильдии маркетологов.
Общероссийская специализированная тематическая конференция «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR-2017: защита репутации и работа с негативом» проводится в Москве журналом «Пресс-служба» специально директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для управления репутацией организации, компании, персоны, бренда и противодействия негативным публикациям в прессе и интернете.
Доклады спикеров будут посвящены таким вопросам как:
- антикризисное планирование: как подготовиться к нештатным ситуациям;
- противодействие негативным комментариям и травле в интернете;
- юридические инструменты удаления негатива;
- антитроллинг;
- контроль поведения сотрудников в соцсетях для предотвращения репутационных проблем;
- управление репутацией в поисковых системах;
- работа с журналистами во время кризиса;
- работа с первым лицом во время кризиса;
- PR-тексты в кризисных ситуациях: как правильно строить сообщения
и т. д.
На мероприятии также выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Дмитрий Сидорин, Людмила Харитонова, Андрей Кружалин, Никита Прохоров и др.
Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на