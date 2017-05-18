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13:04, 18 мая 2017 1 325

«Кодекс поведения сотрудников в социальных сетях: как не дать персоналу наделать глупостей»

«Кодекс поведения сотрудников в социальных сетях: как не дать персоналу наделать глупостей»

С таким докладом выступит главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов на общероссийской специализированной тематической конференции «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR-2017: защита репутации и работа с негативом», которая состоится в Москве 13-14 июля.

В докладе:

  • как регламентировать поведение сотрудников в социальных сетях,
  • как сотрудники подставляют компанию своим необдуманным поведением,
  • как заставить сотрудников включать мозг, заходя в соцсети,
  • как превратить каждого сотрудника в пиарщика компании,
  • как вести разъяснительную работу в коллективе,
  • где граница между личным и публичным?
  • какие аргументы найти для сотрудников, если они считают, что вы вмешиваетесь в их частную жизнь?

О спикере:

Тимур Асланов — главный редактор журнала «Пресс-служба», председатель жюри международного конкурса «Пресс-служба года», автор книг: «PR-тексты. Как зацепить читателя» и «Копирайтинг. Простые рецепты продающих текстов», спикер ведущих российских конференций по темам связей с общественностью и продвижения, автор и ведущий семинаров и тренингов по темам связи с общественностью, мастерство публичных выступлений, эффективные коммуникации, преподаватель ряда бизнес-университетов, член Российской ассоциации по связям с общественностью, член Гильдии маркетологов.

Общероссийская специализированная тематическая конференция «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR-2017: защита репутации и работа с негативом» проводится в Москве журналом «Пресс-служба» специально директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для управления репутацией организации, компании, персоны, бренда и противодействия негативным публикациям в прессе и интернете.

Доклады спикеров будут посвящены таким вопросам как:

  • антикризисное планирование: как подготовиться к нештатным ситуациям;
  • противодействие негативным комментариям и травле в интернете;
  • юридические инструменты удаления негатива;
  • антитроллинг;
  • контроль поведения сотрудников в соцсетях для предотвращения репутационных проблем;
  • управление репутацией в поисковых системах;
  • работа с журналистами во время кризиса;
  • работа с первым лицом во время кризиса;
  • PR-тексты в кризисных ситуациях: как правильно строить сообщения и т. д.

На мероприятии также выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Дмитрий Сидорин, Людмила Харитонова, Андрей Кружалин, Никита Прохоров и др.

Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте.

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