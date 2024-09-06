Сервис
А для любителей читать книгу в текстовом цифровом формате сервис предлагает расширенную функциональность мобильного ридера. Помимо привычных настроек, таких как выбор цвета фона, шрифта и его размера, управления яркостью, полями и межстрочным интервалом, в нём есть возможность оставлять заметки, добавлять закладки, создавать цитаты и делиться ими в соцсетях, а также предусмотрена синхронизация электронной книги с ее аудиоверсией.
Ещё одна новость для тех, кто знает, чего хочет — возможность купить конкретную книгу. Именно такой формат, согласно
книги билайн — это 300 тыс. электронных и аудиокниг разных жанров в одной подписке. Сервис регулярно пополняет свои коллекции и радует пользователей ожидаемыми и интересными новинками, прочитать которые они могут одними из самых первых. Эксклюзивы и другие произведения в книгах билайн доступны уже сейчас, первые 30 дней — бесплатно, потом — 399 рублей в месяц (вместо 499 рублей). Активировать выгодную стоимость можно
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Книги билайн запустили голосовой поиск и поштучную продажу книг
Сервис
А для любителей читать книгу в текстовом цифровом формате сервис предлагает расширенную функциональность мобильного ридера. Помимо привычных настроек, таких как выбор цвета фона, шрифта и его размера, управления яркостью, полями и межстрочным интервалом, в нём есть возможность оставлять заметки, добавлять закладки, создавать цитаты и делиться ими в соцсетях, а также предусмотрена синхронизация электронной книги с ее аудиоверсией.
Ещё одна новость для тех, кто знает, чего хочет — возможность купить конкретную книгу. Именно такой формат, согласно
книги билайн — это 300 тыс. электронных и аудиокниг разных жанров в одной подписке. Сервис регулярно пополняет свои коллекции и радует пользователей ожидаемыми и интересными новинками, прочитать которые они могут одними из самых первых. Эксклюзивы и другие произведения в книгах билайн доступны уже сейчас, первые 30 дней — бесплатно, потом — 399 рублей в месяц (вместо 499 рублей). Активировать выгодную стоимость можно
Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: