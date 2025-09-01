Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»

Банк Уралсиб вручил денежные призы клиентам, ставшим победителями третьего и четвертого этапов акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим"*.

В уфимском «Центре клиентского обслуживания» Банка Уралсиб денежный сертификат номиналом 10 тыс. рублей получил Валишер Ахмедов. А в дополнительном офисе «Таллинское» в Санкт-Петербурге сертификат на 3 тыс. рублей был вручен Мафтуне Уразбоевой.

Акция Международной системы денежных переводов «Юнистрим», участником которой является Банк Уралсиб, проходит с 1 апреля по 30 сентября 2025 года. В розыгрыше призов могут принять участие клиенты банка, совершившие в этот период денежные переводы через «Юнистрим» в офисах, на сайте или в мобильном приложении Уралсиба. По условиям акции сумма перевода должна быть не менее 10 тыс. рублей, при этом чем больше количество совершенных операций, тем выше вероятность выигрыша.

Итоги розыгрыша подводятся в конце каждого месяца — победители определяются с использованием генератора случайных чисел. Всего за время проведения акции будет разыграно 42 денежных сертификата номиналом от 3 000 до 100 000 рублей. Общий призовой фонд составляет 1 млн рублей.

Более подробную информацию и условия акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим» можно узнать на сайте «Юнистрим» .

*Организатор Акции — Международная система денежных переводов «Юнистрим» (лицензия ЦБ РФ № 3467 от 11.09.2015).

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1372 банкомата.