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19:00, 24 июня 2019 164

Клиенты «Билайн» стали почти в два раза больше пользоваться мобильным интернетом за границей

Клиенты «Билайн» стали почти в два раза больше пользоваться мобильным интернетом за границей

«Билайн» отмечает рост потребления мобильного интернета за границей после обновления популярной опции «Безлимитный интернет в роуминге».

В апреле 2019 года «Билайн» представил новый дизайн популярной опции «Безлимитный интернет в роуминге», которой пользуется более 50% клиентов, выезжающих за рубеж.

В новом дизайне по исчерпании первых 100 Мб в день, клиентам автоматически предоставляется 1 Гб дополнительного интернет трафика на высокой скорости всего за 99 рублей. До апреля 2019 года 1 Гб дополнительного трафика на высокой скорости в рамках услуги «Продли скорость» стоил 1500 рублей. Таким образом, цена за 1 Гб дополнительного интернета снизилась в 15 раз.

38% клиентов, отправившихся за границу с опцией «Безлимитный интернет в роуминге», уже воспользовались 1 Гб за 99 рублей. Всего за 2 месяца с момента обновления дизайна опции «Безлимитный интернет в роуминге» потребление мобильного интернета за границей среди ее пользователей выросло на 75%.

После обновления дизайна опция «Безлимитный интернет в роуминге» остается по-прежнему удобной. Списание платы за услугу происходит только по факту начала использования мобильного интернета за границей. Клиент может вернуться к прежнему дизайну услуги, где по исчерпании первых 100 Мб интернет предоставляется на скорости 128 Кбит/сек, которой достаточно для комфортного пользования мессенджерами, социальными сетями и поиском.

Бесплатные команды: подключить «Безлимитный интернет в роуминге» *110*20171#, отключить «Безлимитный интернет в роуминге» и перейти на базовую тарификацию *110*20170#, отказаться от доп. пакета 1 ГБ *110*20192#.

Опция «Безлимитный интернет в роуминге» доступна как для предоплатных, так и постоплатных тарифов более чем в 100 странах мира.

Подробнее об опции на сайте.

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