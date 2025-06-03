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Клиенты билайн получат до 15% кешбэка скаждой покупки в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»

2 июня 2025 год, Москва — Билайн и сервис лояльности Апельсин запустили новое предложение, чтобы выгода для клиентов стала ещё больше. Теперь абоненты билайна могут возвращать 15% за покупки в «Пятёрочке», «Перекрёстке» и «Много лосося». Достаточно собрать «Апельсиновое комбо», совершив несколько простых действий:

  1. Начать использовать Тариф UP. Предложение доступно как для новых, так и действующих клиентов билайна. Достаточно купить новую сим-карту, перейти со своим номером от другого оператора или сменить тариф на актуальный с пакетом интернета от 35 Гб. Если вы уже на Тарифе UP с пакетом от 35 Гб, то менять тариф не обязательно.
  2. Оформить бесплатную Апельсиновую карту. Сделать это можно в офисе билайна или онлайн.
  3. Подключить сервис «Пакет». Это можно сделать в офисе билайна, в приложении оператора или на сайте. Стоимость сервиса составит 1 рублей за первый месяц, далее — 199 рублей в месяц.

После подключения каждого из трёх продуктов уровень кешбэка повысится автоматически в течение 5 дней. При этом все перечисленные продукты должны быть оформлены на один номер телефона, с которым пользователь зарегистрирован в Апельсине.

Далее за оплату каждой покупки Апельсиновой картой в «Пятёрочке», «Перекрёстке» и «Много лосося» пользователю вернут 15% кешбэка (не начисляется на товары со скидкой, желтым ценником), но не более 125 000 баллов или 12 500 рублей в месяц.

Накопленные баллы можно потратить в билайне. Например, обменять их на рубли, пополнить ими баланс лицевого счёта, а ещё оплатить связь, сервисы и услуги, получив таким образом скидку до 100%. Кешбэк также можно потратить на покупки в «Пятёрочке», «Перекрёстке» и «Много лосося», полисы АльфаСтрахование, на добрые дела или подписку на сервис «Пакет».

Срок действия повышенного кешбэка от билайна составит один год. Если отказаться от Апельсиновой карты или не оплачивать «Пакет», то повышенный кешбэк от билайна перестанет действовать. Для сохранения кешбэка в размере 15% также следует оставаться клиентом билайна, не менять тарифный план, пользоваться сим-картой и оплачивать связь.

Предложение действует до 31.08.2025 года. Подробнее об условиях и ограничениях здесь.

Реклама ПАО «ВымпелКом». г. Москва, ОГРН 1027700166636