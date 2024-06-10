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Клиенты Банка Уралсиб получили доход 10,24% по стратегии «Интер РАО. Энергия будущего» от «Инлайф страхование жизни»

26 апреля 2024 года прошла четвертая дата наблюдения по полисам ИСЖ «Верное решение» со стратегией «Интер РАО. Энергия будущего» страховой компании «Инлайф страхование жизни». По итогам инвестирования клиенты получили выплату 4 квартальных купонов и возврат 100% страхового взноса. Доход составил 10,24% за год с даты начала инвестирования.

Стратегия «Интер РАО. Энергия будущего» — это стратегия с гарантированной безусловной выплатой купонного дохода в 2,56% каждый квартал (10,24% годовых), страхованием жизни, а также возвратом страховой премии (если страховой случай не наступил), размер которого зависит от коэффициента изменения котировок акций «Интер РАО» на дату закрытия относительно первоначальной цены (но не выше 100% от суммы страховых взносов).

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» — это финансовый инструмент, который сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-250-57-57.

АО «Инлайф страхование жизни». Лицензии на осуществление страхования CЖ № 3987 и СЛ № 3987.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июня 2024 года насчитывает 214 точек продаж, 1380 банкоматов и 274 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.