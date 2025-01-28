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Киберпонедельник в билайне: скидки до 35% на смартфоны, наушники, умные часы и многое другое

В интернет-магазине билайна стартовал Киберпонедельник. В рамках акции до 31 января 2025 года можно приобрести различные товары со скидками до 35%. Например, смартфоны бренда Infinix, наушники и часы от Samsung или умные колонки Яндекса.

Помимо этого, в рамках акции в интернет-магазине оператора можно купить популярные модели смартфонов в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Так, новенький Honor X7c можно забрать с выгодой в 4000 рублей, а Samsung Galaxy A55 256 Гб — с выгодой в 6500 рублей от розничной цены. Выгодный комплект добавляется к указанным моделям автоматически — достаточно добавить смартфон в корзину и перейти к оформлению.

Киберпонедельник в билайне — это возможность не только обзавестись новеньким смартфоном, но и другими актуальными гаджетами по привлекательным ценам.

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