Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
11°
Срд, 19
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 81.61 / 81.40 17/11 12:21
Нал. EUR 94.45 / 95.33 17/11 12:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 256
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 013
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 122
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 645
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
«Кибербабушка» поможет Билайну бороться с мошенниками

Билайн тестирует продукт под названием «Кибербабушка» — это ИИ-модель, которая общается с мошенниками под видом пожилой клиентки, отвлекая их внимание и расходуя их ресурсы. Уже в первом квартале 2026 года к «Кибербабушке» присоединится целая киберсемья.

Вот как работает «Кибербабушка»: ИИ-алгоритм анализирует обращение мошенника, далее большая языковая модель (LLM, Large Language Model) с учетом контекста разговора генерирует ответ, который переводится в устную речь. Всё происходит в доли секунды, мошенник получает ответы на свои реплики и думает, что с ним говорит пожилая женщина. В результате он тратит время и ресурсы, общаясь с ИИ вместо реального человека, который мог бы пострадать от его активности.

Новая разработка — очередной шаг в усложнении системы защиты клиентов Билайна. Антифрод-платформа оператора уже давно отфильтровывает подозрительные звонки и перенаправляет их на Виртуального помощника — так, что звонящий слышит голосового бота и может некоторое время пообщаться с ним. При этом спам-робот вступает в разговор и ведет его некоторое время, а человек быстро понимает, что говорит с ботом, кладет трубку и пробует дозвониться еще раз. После запуска «Кибербабушки» нежелательный звонок, если он поступает в адрес клиентки серебряного возраста, будет перенаправляться на ИИ-модель, имитирующую живое общение.

Уже в первом квартале 2026 года к «Кибербабушке» присоединятся остальные члены киберсемьи для общения от лица клиентов обоих полов и всех возрастов.

Развитием продукта в Билайне занимается Центр компетенций по AI, используя open source решения и собственные разработки. В планах — заменить сторонние технологические компоненты на свои и масштабировать модель внутри сети Билайна, чтобы она могла одновременно общаться с любым количеством мошенников. Решение будет работать для всех пользователей сервиса «Моя безопасность» в рамках бесплатного базового тарифа.

Петр Алферов, директор по антифроду Билайна:

«С января по октябрь 2025 года антифрод-платформа Билайна заблокировала около 646 млн потенциально вредоносных вызовов. Больше трети из них, 233 млн, были адресованы пожилым людям. „Кибербабушка“ — это важный шаг в усилении защиты наших наиболее уязвимых клиентов. Пока мы тестируем продукт с одним голосом на небольших объемах, анализируем реакцию мошенников, проводим дообучение модели. Уже в январе персонажей и голосов станет больше, а ко второму кварталу 2026 года решение масштабируется на всю сеть».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636