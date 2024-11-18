Каждый пятый автомобилист недоволен купленной машиной

Каждого пятого россиянина (20%) не устраивает купленный им автомобиль: 13% дают негативную оценку своему авто лишь частично, а 5% недовольны им полностью. При этом только 2% респондентов собираются менять машину, которая им не нравится, выяснили СК «Росгосстрах» и «Автодом» в ходе репрезентативного опроса[1].

Каждого четвертого автомобилиста (24%) беспокоят поломки, среди которых чаще всего встречаются неисправность подвески (42%), неполадки в электросистеме (24%), проблемы с аккумулятором (23%) и двигателем (20%)*. При этом за последние три года с поломками сталкивались 60% автомобилистов: 23% - 2-3 раза, каждый пятый (20%) — один раз, у 7% респондентов машины выходили из строя 3-5 раз, а еще у 7% — более пяти раз.

Опрошенные автомобилисты, которые не сталкивались с поломками в последние годы, в 31% случаев являются обладателями японских машин. Эти же автомобили чаще всего не оставляют причин для недовольства своим владельцам (29%). На втором месте европейские авто — ими доволен каждый четвертый автомобилист (25%). Замыкает тройку отечественный автопром (14%).

27% опрошенных приобрели машину 1-2 года назад, еще 26% - 3-5 лет назад. Приблизительно каждый пятый (21%) водит свой автомобиль меньше года, а 14% — от 5 до 10 лет. Только 12% остаются за рулем одного и того же транспортного средства уже более 10 лет. При этом среди последних своим выбором довольны 88% респондентов, а среди тех, кто владеет авто только 1-2 года, 27% уже испытывают дискомфорт.

В числе причин для недовольства автомобилем 28% опрошенных также отметили слабый функционал машины. 18% владельцев авто не устраивает дорогое обслуживание. Менее распространенными неудобствами стали маленький багажник (14%), сложности с поиском деталей (13%), большой расход топлива (13%), неуютный салон (9%), неэстетичное оформление (6%) и отсутствие практичности (6%)*.

Среди россиян, которые полностью удовлетворены покупкой авто, 34% приходится на тех, кто приобрел его за 1-2,5 млн рублей. Еще 15% довольных автомобилистов купили машину за 2,5-5 млн рублей. В это же время опрошенных часто беспокоят авто стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей (30%) и от 300 до 500 тыс. рублей (15%), а также машины стоимостью до 300 тыс. рублей (6%).

«Недовольство автомобилем в четверти случаев зависит от того, насколько часто он ломается. Неисправности могут застать врасплох, нарушив как ежедневную рутину, так и планирование бюджета. Согласно данным нашего опроса, каждый четвертый респондент (25%) тратит на ежегодное обслуживание автомобиля 40-70 тыс. рублей, 19% - от 70 до 100 тыс. рублей, а еще 18% автомобилистов расходуют на машину от 100 до 150 тыс. рублей в год. С учетом цен на автомобили и ограниченного предложения на авторынке водители стремятся защитить свои вложения с помощью разнообразных программ страхования. Наша компания разработала продукты для владельцев с различными потребностями и финансовыми возможностями: полное каско с „франшизой виновника“, коробочные продукты с неполным покрытием, полное каско с возможностью рассрочки платежа. Во многие продукты уже включена и опция получения помощи на дороге в том числе и в случае поломки. Гибкие предложения позволяют обеспечить дополнительную защиту автомобиля на наиболее выгодных условиях», — говорит начальник управления выплат по автострахованию компании «Росгосстрах» Людмила Юсова.

*Вопрос предполагал множественный выбор.