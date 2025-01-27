Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила итоговый рейтинг лучших дебетовых карт 2024 года, по версии
Итоговый рейтинг сформирован на базе ежемесячных аналитических исследований Выберу.ру по дебетовым картам, в нем эксперты учли накопленные за 2024 год позиции банков-лидеров.
При составлении рейтинга аналитики провели комплексное ранжирование по таким основным параметрам, как размер кешбэка в собственной программе лояльности банка и у партнеров, процент начисления на остаток средств на счете карты, стоимость выпуска и обслуживания карты, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности — доставку, онлайн-оформление и ряд других критериев.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов.
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших дебетовых карт 2024 года
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила итоговый рейтинг лучших дебетовых карт 2024 года, по версии
Итоговый рейтинг сформирован на базе ежемесячных аналитических исследований Выберу.ру по дебетовым картам, в нем эксперты учли накопленные за 2024 год позиции банков-лидеров.
При составлении рейтинга аналитики провели комплексное ранжирование по таким основным параметрам, как размер кешбэка в собственной программе лояльности банка и у партнеров, процент начисления на остаток средств на счете карты, стоимость выпуска и обслуживания карты, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности — доставку, онлайн-оформление и ряд других критериев.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов.