Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших дебетовых карт 2024 года

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила итоговый рейтинг лучших дебетовых карт 2024 года, по версии портала Выберу.ру . В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-100 по активам ( на 01.12.2024 г).

Итоговый рейтинг сформирован на базе ежемесячных аналитических исследований Выберу.ру по дебетовым картам, в нем эксперты учли накопленные за 2024 год позиции банков-лидеров.

При составлении рейтинга аналитики провели комплексное ранжирование по таким основным параметрам, как размер кешбэка в собственной программе лояльности банка и у партнеров, процент начисления на остаток средств на счете карты, стоимость выпуска и обслуживания карты, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности — доставку, онлайн-оформление и ряд других критериев.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов.