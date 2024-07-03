Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-5 самых технологичных карт

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-5 рейтинга самых технологичных дебетовых карт, подготовленного Банки.ру .

В рейтинге участвовали флагманские дебетовые карты банков, входящих в Топ-30 рейтинга банков по активам и обслуживающих физлиц. Все они представлены на Банки.ру. Держателями таких карт могут стать клиенты без ограничений по их принадлежности к определенной категории населения (пенсионеры, студенты и т. д. ). Для определения степени технологичности карт эксперты оценили ряд критериев, среди которых были такие возможности как выпуск карты в цифровом формате и индивидуальном дизайне, моментальная выдача и заказ на маркетплейсе, привязка к карте бесконтактных платежных аксессуаров и ее подключение к собственной системе бесконтактных платежей банка, бесплатный выпуск и бесплатное обслуживание карты. После присвоения картам баллов за критерии и их ранжирования был сформирован рейтинг, где 30 банков-участников разделили на 3 группы: «Лидеры» (Топ-5 позиций), «На пути к технологичности» и «Традиционные».

"Прибыль" - флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. В первый месяц после открытия карты 15% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца — та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей*.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июля 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1391 банкомав и 249 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.