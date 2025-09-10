Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 дебетовых карт с кешбэком на любые покупки

Дебетовая карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в подборку карт с кешбэком на любые покупки и бесплатным обслуживанием. Аналитики Банки. ру рассмотрели предложения российских банков на 01.09.2025 г.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 15% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 сентября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1375 банкоматов.