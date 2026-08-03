Карта «Прибыль» Уралсиба — в Топ-3 лучших дебетовых карт с кешбэком на летние покупки

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших дебетовых карт с повышенным кешбэком в категориях, актуальных летом, согласно июльскому исследованию Банки.ру.

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших дебетовых карт с повышенным кешбэком в категориях, актуальных летом, согласно июльскому исследованию Банки.ру .

В исследовании участвовали флагманские карты «Мир» российских розничных банков из Топ-30 по активам (на июнь 2026 г.) — универсальные, не являющиеся премиальными или кобрендинговыми, доступные для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и т. д. ), с условиями на 16.07.2026 года.

На место в итоговой рейтинговой таблице влияла общая сумма баллов с учетом оценок по нескольким ключевым показателям: возможность и условия бесплатного обслуживания и выпуска карты, доступность моментального выпуска и наличие цифрового формата, возможность оформления на Банки.ру, а также получения кешбэка хотя бы в одной из таких категорий как «Кафе и рестораны», «Путешествия и активный отдых», «Кино и развлечения», «Одежда и обувь», «Дом и ремонт».

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 12% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июля 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1140 банкоматов.