Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 293
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 390
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 504
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 050
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Карта «Прибыль» Уралсиба — лучшая в рейтинге дебетовых карт с кешбэком

Дебетовая карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила рейтинг карт с кешбэком «на всё» за октябрь, который подготовил портал Выберу. ру. Аналитики изучили текущие предложения российских банков из Топ-100 по размерам активов (на 01.09.2025 года) и выбрали наиболее привлекательные по условиям продукты.

В исследовании оценивались такие параметры как размер кешбэка на все покупки и в специальных категориях товаров и услуг, сумма его ежемесячного лимита, а также правила обмена бонусов на рубли (если такая возможность предусмотрена). Кроме того, были учтены стоимость выпуска и обслуживания карты, ставка на остаток средств на её счёте, наличие дополнительных опций, в том числе онлайн-оформление, доставка курьером, скидки, и другие критерии.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб с бесплатным обслуживанием. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о дебетовых картах, включая «Прибыль», можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 октября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1359 банкоматов.