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Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила рейтинг дебетовых карт с кешбэком на все покупки

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила рейтинг дебетовых карт с кешбэком на все покупки в сентябре 2024 года, подготовленного порталом Выберу.ру.

В рейтинге рассматривались дебетовые карты с кешбэком в категории «на все покупки» в Топ-100 банков по размеру активов на 01.08.24 г. В ходе исследования эксперты помимо размера кешбэка проанализировали такие параметры как условие обмена баллов кешбэка на рубли, количество бонусных категорий, величина кешбэка у партнеров, размер ставки на остаток средств карты или по накопительному счету, стоимость выпуска, обслуживания и смс-информирования по карте и другие факторы.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 сентября 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1405 банкоматов и 250 платежных терминалов.