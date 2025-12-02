Рязань
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб — в Топ-3 лучших дебетовых карт к праздникам

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших дебетовых карт с бесплатным обслуживанием и кешбэком, согласно исследованию Банки. ру. Продукт занял первое место рейтинга в числе трех участников с максимальным количеством баллов за возможности, которые предлагает карта.

В исследовании участвовали карты «Мир» российских розничных банков из Топ-30 по активам (на 01.10.2025 г.) — универсальные, не являющиеся премиальными или кобрендинговыми, доступные для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и т. д.), с условиями на 14.11.2025 года.

Карты в итоговой рейтинговой таблице ранжировались по сумме баллов, в которой учитывались оценки по нескольким ключевым показателям: стоимость выпуска и обслуживания карты, наличие цифрового формата, доставки и возможности оформления на Банки. ру, а также получения кешбэка в категориях «Маркетплейсы», «Одежда и обувь», «Электроника», «Спорттовары», «Дом и ремонт».

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.