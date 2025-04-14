Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг лучших кредитных карт с доставкой

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб возглавила апрельский рейтинг лучших кредитных карт с доставкой на дом, подготовленного порталом Выберу. ру . В рейтинге представлены предложения банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей ( на 01.03.2025 года).

В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии как диапазон ставок кредитования и размер полной стоимости кредита, условия снятия наличных с кредитной карты и лимит на переводы, длительность льготного периода и лимит суммы задолженности, процент начисления кешбэка и его категории, а также стоимость выпуска и годового обслуживания, возможность оформления онлайн и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.