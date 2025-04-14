Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
12°
Втр, 15
16°
Срд, 16
17°
ЦБ USD 84 -1.02 12/04
ЦБ EUR 96.22 1.62 12/04
Нал. USD 85.00 / 84.50 14/04 16:40
Нал. EUR 95.50 / 96.50 14/04 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
9 447
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
11 207
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
25 844
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
29 953
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг лучших кредитных карт с доставкой

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб возглавила апрельский рейтинг лучших кредитных карт с доставкой на дом, подготовленного порталом Выберу. ру. В рейтинге представлены предложения банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.03.2025 года).

В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии как диапазон ставок кредитования и размер полной стоимости кредита, условия снятия наличных с кредитной карты и лимит на переводы, длительность льготного периода и лимит суммы задолженности, процент начисления кешбэка и его категории, а также стоимость выпуска и годового обслуживания, возможность оформления онлайн и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.