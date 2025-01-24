Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг лучших кредитных карт 2024 года

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб возглавила итоговый рейтинг лучших кредитных карт 2024 года, подготовленного порталом Выберу.ру . В исследовании рассматривались предложения российских банков из Топ-100 по активам ( на 01.12.2024 года).

Итоговый рейтинг составлен на базе ежемесячных аналитических исследований Выберу.ру по кредитным картам, в нем эксперты учли накопленные за 2024 год позиции банков-лидеров. При составлении рейтинга проводилось комплексное ранжирование по основным параметрам: проценты по кредиту, величина льготного периода, диапазон ставок кредитования, лимит суммы задолженности, стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка и его категории, лимиты на переводы и условия снятия денег, наличие бонусов и преимуществ, предложенных банками, а также другие критерии.

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов.