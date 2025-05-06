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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатными переводами

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку кредитных карт, с которых можно бесплатно или в грейс-период переводить кредитный лимит, по версии Банки. ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков на 23.04.2025 г.

«120 дней на максимум» - флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой (либо оформить цифровую карту). По карте доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 мая 2025 года насчитывает 196 точек продаж, 1350 банкоматов и 226 платежных терминалов.