Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга самых удобных кредитных карт (2 место), которые помогут комфортно пережить послепраздничный период,
Эксперты составили рейтинг подходящих для указанной цели карт, обратив особое внимание на скорость рассмотрения заявки, наличие доставки, моментального и цифрового выпуска, возможность оформления на портале Банки.ру — всё, чтобы карту можно было получить как можно быстрее и не остаться без средств после насыщенных тратами праздничных дней.
В обзоре рассматривались кредитные карты «Мир» с бесплатным выпуском из Топ-30 российских банков по активам (на декабрь 2024 г.) — которые доступны для оформления совершеннолетними новыми клиентами банка, не относящимися к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров
Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-3 рейтинга самых удобных кредитных карт
Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга самых удобных кредитных карт (2 место), которые помогут комфортно пережить послепраздничный период,
Эксперты составили рейтинг подходящих для указанной цели карт, обратив особое внимание на скорость рассмотрения заявки, наличие доставки, моментального и цифрового выпуска, возможность оформления на портале Банки.ру — всё, чтобы карту можно было получить как можно быстрее и не остаться без средств после насыщенных тратами праздничных дней.
В обзоре рассматривались кредитные карты «Мир» с бесплатным выпуском из Топ-30 российских банков по активам (на декабрь 2024 г.) — которые доступны для оформления совершеннолетними новыми клиентами банка, не относящимися к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров
Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.