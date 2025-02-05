Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-3 рейтинга самых удобных кредитных карт

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга самых удобных кредитных карт (2 место), которые помогут комфортно пережить послепраздничный период, по версии портала Банки.ру.

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга самых удобных кредитных карт (2 место), которые помогут комфортно пережить послепраздничный период, по версии портала Банки.ру .

Эксперты составили рейтинг подходящих для указанной цели карт, обратив особое внимание на скорость рассмотрения заявки, наличие доставки, моментального и цифрового выпуска, возможность оформления на портале Банки.ру — всё, чтобы карту можно было получить как можно быстрее и не остаться без средств после насыщенных тратами праздничных дней.

В обзоре рассматривались кредитные карты «Мир» с бесплатным выпуском из Топ-30 российских банков по активам (на декабрь 2024 г.) — которые доступны для оформления совершеннолетними новыми клиентами банка, не относящимися к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и т. д. ). Не рассматривались в рейтинге премиальные или кобрендинговые карты, а также те, которые имеют специфическое целевое назначение (например, покупки только в определенных магазинах).

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.