Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
714
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 231
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 377
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 965
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 итогового рейтинга лучших кредитных карт в 2025 году, по версии портала Выберу. ру. Эксперты рассмотрели продукты от крупнейших российских банков по размерам кредитных портфелей (на 01.12.2025 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

Аналитики портала составили итоговое исследование с учетом накопленных в ежемесячных исследованиях позиций банков, а также изучили текущие условия кредитных карт в банковских линейках. Во внимание были приняты ключевые критерии продуктов, включая размер процентных ставок и их диапазон, полную стоимость кредита, срок действия льготного периода и правила его сохранения при банковских переводах и снятии наличных средств. Кроме того, на итоговый балл в рейтинге повлияли срок и лимит кредитования, размер кешбэка, стоимость выпуска и обслуживания кредитной карты и другие параметры.

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Кроме того, по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 февраля 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1406 банкоматов.