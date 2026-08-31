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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 кредитных карт с максимальным льготным периодом
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 августовского рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом, который подготовил портал Выберу.ру.

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 августовского рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом, который подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили текущие условия кредиток в линейках российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей на 01.07.2026 года и собрали наиболее выгодные предложения.

В исследовании эксперты проанализировали несколько ключевых критериев: длительность льготного периода и правила его действия, минимальную ставку кредитования вне льготного периода, процентные ставки и их диапазон, полную стоимость кредита (ПСК), а также лимит кредитования и размер минимального платежа в льготный период. Кроме того, были учтены стоимость выпуска и годового обслуживания карты, размер кешбэка в процентах, лимит бонусов в программе лояльности и ряд других параметров.

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.