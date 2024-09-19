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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 кредитных карт с кешбэком

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 сентябрьского рейтинга лучших кредитных карт с кешбэком, подготовленного порталом Выберу.ру.

В ходе работы над рейтингом эксперты помимо кешбэка (в программах лояльности и у партнеров банков) проанализировали такие параметры как величина льготного периода, минимальный процент кредитования, полная стоимость кредита и диапазон между рекламным процентом и максимальным в тарифах. В расчет также включались условия снятия наличных, сумма обязательного платежа в льготный период, возможность оформления онлайн, наличие сервиса доставки и другие факторы.

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 сентября 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1405 банкоматов и 250 платежных терминалов.