Карта «120 дней на максимум» Уралсиба — в Топ-10 лучших кредитных карт для снятия наличных

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 февральского рейтинга лучших кредитных карт для снятия наличных, подготовленного порталом Выберу.ру .

В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии как условия снятия наличных с кредитной карты и лимит суммы без комиссии, длительность льготного периода, возможность снимать наличные в льготный период и периодичность бесплатного снятия. На место в рейтинге также влияли диапазон ставок кредитования, размер полной стоимости кредита и лимит кредитования, процент начисления кешбэка, а также стоимость выпуска и годового обслуживания, возможность оформления онлайн и ряд других параметров.

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.