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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба стала «Доступным кредитным продуктом года» на премии Банки. ру

27 марта прошла 18 ежегодная церемония награждения победителей Премии Банки. ру. Эксперты назвали лучшие банки и компании, финансовые и страховые продукты 2024 года.

Кредитная карта Уралсиба «120 дней на максимум» от Уралсиба стала «Доступным кредитным продуктом года». Ключевые критерии выбора победителя в этой номинации: число онлайн-заявок на Банки. ру, технологичность и удобство оформления, уровень одобрения в четвертом квартале 2024 года.

Как отмечают эксперты Банки. ру, «во второй половине 2024 года большая часть участников рынка кредитных карт значительно ухудшила условия кредитования и практически перестала выдавать карты. Уралсиб был одним из немногих, кто продолжал оформлять кредитные карты, улучшать клиентский путь и развивать сервисы».

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных. Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. По карте доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 марта 2025 года насчитывает 200 точек продаж, 1368 банкоматов и 230 платежных терминалов.