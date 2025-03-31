27 марта прошла 18 ежегодная церемония награждения победителей Премии Банки. ру. Эксперты назвали лучшие банки и компании, финансовые и страховые продукты 2024 года.
Кредитная карта Уралсиба «120 дней на максимум» от Уралсиба стала «
Как отмечают эксперты Банки. ру, «во второй половине 2024 года большая часть участников рынка кредитных карт значительно ухудшила условия кредитования и практически перестала выдавать карты. Уралсиб был одним из немногих, кто продолжал оформлять кредитные карты, улучшать клиентский путь и развивать сервисы».
«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных. Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. По карте доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 марта 2025 года насчитывает 200 точек продаж, 1368 банкоматов и 230 платежных терминалов.
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба стала «Доступным кредитным продуктом года» на премии Банки. ру
27 марта прошла 18 ежегодная церемония награждения победителей Премии Банки. ру. Эксперты назвали лучшие банки и компании, финансовые и страховые продукты 2024 года.
Кредитная карта Уралсиба «120 дней на максимум» от Уралсиба стала «
Как отмечают эксперты Банки. ру, «во второй половине 2024 года большая часть участников рынка кредитных карт значительно ухудшила условия кредитования и практически перестала выдавать карты. Уралсиб был одним из немногих, кто продолжал оформлять кредитные карты, улучшать клиентский путь и развивать сервисы».
«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных. Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. По карте доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 марта 2025 года насчитывает 200 точек продаж, 1368 банкоматов и 230 платежных терминалов.