Какую неожиданную выгоду получат рязанцы от колебаний валютного курса

За прошедший месяц курс американской валюты по отношению к рублю снизился на 10%. Главная причина падения — надежда на потепление отношений между Россией и США после встречи представителей двух стран и телефонного разговора президентов Путина и Трампа. Как поведет себя доллар дальше, предсказать сложно, но при любом сценарии для обладателя внушительных сбережений оптимальным способом вложения средств остается покупка недвижимости.

По данным Банка России, в январе 2025 года наши соотечественники хранили в наличных 92,4 млрд долларов, то есть 633 $ на человека. Если взять за основу эти цифры, то рязанцы сейчас держат дома американской валюты на сумму 61,3 млрд в рублевом эквиваленте. При дальнейшем снижении курса доллара эти деньги будут обесцениваться, и в выигрыше останутся те, кто успел грамотно их инвестировать. Например, вложить в недвижимость или приобрести другие надежные активы.

Если же рубль вновь начнет падать, то, по мнению вице-президента банка ДОМ. РФ Игоря Кузавова, снижение курса ускорит инфляцию, увеличит себестоимость строительства и повлияет на цену квартир. По оценкам эксперта, дополнительные 10% ослабления курса при прочих равных увеличивают цены на первичном рынке на 1-1,5%. Получается, что и в этом случае вложения в недвижимость оказываются оптимальным решением.

В нынешней ситуации особенно актуальной становится покупка жилья в новостройке, как для постоянного проживания, так и ради вложения средств.

Например, в жилом квартале «Огни» от компании «Стройпромсервис». При этом квартиру можно приобрести, даже если вы не обладаете всей суммой сразу. Так, платеж по семейной ипотеке 5,99% составит от 14 532 руб\мес, что значительно меньше, чем арендный платеж за аналогичную квартиру.

Доступны и другие формы оплаты. Например, если покупатель приобретает недвижимость с целью инвестиции, то ему будет удобно оплатить жилье беспроцентной рассрочкой. А в случае оплаты наличными он получит дополнительную скидку 7000 руб\м2.

Кроме того, застройщик предусмотрел специальные предложения для отдельных категорий покупателей. Так, многодетные семьи при любой форме оплаты получат скидку 5000 руб\м2.

Жилой квартал Огни идеален для семей с детьми и покупки жилья с целью инвестиций. Проект реализуется в современном районе с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности школы, детские сады, остановки общественного транспорта, гипермаркеты и многое другое. А также он имеет уникальную коллекцию планировок под любой запрос: от лаконичных, но вместительных студий до больших семейных планировок с панорамной стеной и видом на Окские луга.

Подробнее вы можете узнать на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +7 (4912)247000.

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте: sberbank.ru