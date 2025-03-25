Какие неочевидные бонусы доступны многодетным семьям Рязани при покупке квартиры

Что такое быть родителем сразу нескольких детей? Счастливчики, которые создали такие семьи, признаются, что это, хоть и в несколько раз сложнее, но и в несколько раз веселее! Это больше смеха, поддержки, любви, а еще социальных возможностей.

И речь сейчас не только про маткапитал. При покупке квартиры многодетные семьи могут получить дополнительную скидку 5000 рублей на каждый метр площади и сэкономить таким образом до нескольких сотен тысяч. Такую возможность предоставляет застройщик Новый квартал.

Кроме того, при покупке семейной квартиры компания увеличивает материнский капитал на 500 000 рублей дополнительно. Чтобы семья могла оплатить первый взнос за более просторное и комфортное жилье. Предложение актуально даже если у родителей только один ребенок.

Так, 3-комнатная планировка 66,35 м² в жилом квартале Новые горизонты, которая идеально подойдет для многодетной семьи, благодаря скидке 5000 руб\м2 обойдется на 330 000 рублей дешевле.

Эту или другую квартиру по семейной ипотеке 5,99% может приобрести как мама, так и папа, независимо от того, были ли они когда-либо в браке. Ведь главное условие программы — наличие ребенка до 6 лет включительно.

Жилой квартал Новые горизонты идеально подходит для семей с детьми. Вход в подъезд на уровне земли, колясочные на первых этажах, умная детская площадка с Тропой здоровья, собственный детский сад на территории и школы в шаговой доступности. Здесь комфортно растить детей от рождения до выхода в самостоятельную жизнь.

Узнать больше о жилом квартале Новые горизонты можно на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +7 (4912) 29-40-27

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

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