Как увеличить прибыль магазина?

21-23 июня в Москве состоится большая общероссийская практическая конференция «Управление магазином-2017».
Это ежегодное обучающее мероприятие для владельцев и директоров магазинов малого и среднего формата, а также небольших розничных сетей.
Продажи в торговом зале, маркетинг, мерчандайзинг, работа с ассортиментом, клиентская лояльность, увеличение покупательских потоков, ценообразование — этим и многим другим темам будут посвящены доклады и мастер-классы ведущих российских экспертов в области розничной торговли.
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