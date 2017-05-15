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17:36, 15 мая 2017 316

Как увеличить прибыль магазина?

Как увеличить прибыль магазина?

21-23 июня в Москве состоится большая общероссийская практическая конференция «Управление магазином-2017».

Это ежегодное обучающее мероприятие для владельцев и директоров магазинов малого и среднего формата, а также небольших розничных сетей.

Продажи в торговом зале, маркетинг, мерчандайзинг, работа с ассортиментом, клиентская лояльность, увеличение покупательских потоков, ценообразование — этим и многим другим темам будут посвящены доклады и мастер-классы ведущих российских экспертов в области розничной торговли.

Программа и регистрация на сайте или по телефону (495) 540-52-76.

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