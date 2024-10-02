Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
22°
Чтв, 03
23°
Птн, 04
18°
ЦБ USD 94.51 1.15 03/10
ЦБ EUR 104.45 0.8 03/10
Нал. USD 93.30 / 92.68 02/10 17:25
Нал. EUR 103.30 / 103.38 02/10 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
19 966
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
9 812
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
12 327
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
14 221
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Как спастись от дроперов

Этому школьников и студентов из 36 стран СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, государств Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки, участвующих в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, научили эксперты ВТБ. Они рассказали, кто такие дроперы, чем завлекают молодежь и какие схемы используют.

«Дропы» (или «дроперы») ― это подставные лица, через счета и карты которых мошенники обналичивают деньги. Для вовлечения граждан используются социальные сети, каналы в мессенджерах и сайты в интернете. Также дроповоды проводят активный поиск «соискателей» среди школьников, студентов, уязвимых категорий. Сейчас, по экспертным оценкам, на долю физических лиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций, и их рост продолжается, в том числе за счет «дропов».

"Дропы" используются абсолютно во всех сферах незаконной деятельности. Это и мошеннические сборы, незаконный оборот наркотиков, нелегальные казино, незаконные ставки на спорт, покупка-продажа криптовалюты, финансирование противоправной деятельности. Для этих противоправных целей используются p2p-переводы, банковские карты, переводы через систему быстрых платежей, платежи по QR-кодам.

Только в первом полугодии ВТБ пресек деятельность более тысячи «дропов», для чего в рамках мониторинга операций сомнительных лиц специалисты банка проанализировали большое количество ссылок поисковой выдачи интернет-ресурсов.

Международная олимпиада по финансовой безопасности организована по поручению президента Российской Федерации Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения. Финал олимпиады проходит в четвертый раз на федеральной территории «Сириус» с 30 сентября по 4 октября.