Как сэкономить до 30% на покупке новостройки: 3 проверенных способа

Покупка квартиры — это серьезный шаг, который требует значительных финансовых и эмоциональных вложений. В условиях постоянного роста цен на недвижимость, для многих людей встает вопрос: как сократить расходы и сделать покупку максимально выгодной? Выбор правильной стратегии может существенно облегчить процесс и сэкономить значительную сумму. В этой статье мы рассмотрим 3 основных способа, которые помогут вам снизить затраты при покупке жилья в новостройке на примере застройщика «Стройпромсервис».
- Используйте льготную ипотеку. Застройщики предлагают множество программ, которые позволяют приобрести жилье наиболее выгодно. Например, строительная компания «Стройпромсервис» до конца сентября расширила возможности семейной ипотеки под 2,2% и сделала её доступной не только для семей с детьми, но и для тех, кто только собирается стать родителями. Поэтому квартира с детской и мастер-спальней 53,45 м² метров в ЖК Шереметьевский квартал обойдется всего от 13 426 руб\мес
- Приобретайте квартиру на старте продаж. В начале строительства жилье стоит дешевле, например, студия 23,67 метров в строящемся доме ЖК Шереметьевский квартал обойдется всего в 2,3 млн рублей.
- Делайте ремонт силами застройщика. Так вы сэкономите на стройматериалах, ведь застройщик закупает их оптом, а также не будете тратить время на поездки по магазинам и поиск рабочих. Стройпромсервис дает возможность включить ремонт в ипотеку, процент по которой гораздо ниже, чем по обычному потребительскому кредиту. Так, 1-комнатная квартира с ремонтом 31,34 м² в ЖК Шереметьевский квартал обойдется всего от 6 441 руб\мес.
За подробностями обращайтесь в офис продаж по телефону +7 (4912) 247-000 или оставляйте заявку на сайте застройщика.
Больше акций и предложений по новостройкам Рязани в телеграм-канале: https://t.me/sps_62
Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
Как сэкономить до 30% на покупке новостройки: 3 проверенных способа
Покупка квартиры — это серьезный шаг, который требует значительных финансовых и эмоциональных вложений. В условиях постоянного роста цен на недвижимость, для многих людей встает вопрос: как сократить расходы и сделать покупку максимально выгодной? Выбор правильной стратегии может существенно облегчить процесс и сэкономить значительную сумму. В этой статье мы рассмотрим 3 основных способа, которые помогут вам снизить затраты при покупке жилья в новостройке на примере застройщика «Стройпромсервис».
- Используйте льготную ипотеку. Застройщики предлагают множество программ, которые позволяют приобрести жилье наиболее выгодно. Например, строительная компания «Стройпромсервис» до конца сентября расширила возможности семейной ипотеки под 2,2% и сделала её доступной не только для семей с детьми, но и для тех, кто только собирается стать родителями. Поэтому квартира с детской и мастер-спальней 53,45 м² метров в ЖК Шереметьевский квартал обойдется всего от 13 426 руб\мес
- Приобретайте квартиру на старте продаж. В начале строительства жилье стоит дешевле, например, студия 23,67 метров в строящемся доме ЖК Шереметьевский квартал обойдется всего в 2,3 млн рублей.
- Делайте ремонт силами застройщика. Так вы сэкономите на стройматериалах, ведь застройщик закупает их оптом, а также не будете тратить время на поездки по магазинам и поиск рабочих. Стройпромсервис дает возможность включить ремонт в ипотеку, процент по которой гораздо ниже, чем по обычному потребительскому кредиту. Так, 1-комнатная квартира с ремонтом 31,34 м² в ЖК Шереметьевский квартал обойдется всего от 6 441 руб\мес.
За подробностями обращайтесь в офис продаж по телефону +7 (4912) 247-000 или оставляйте заявку на сайте застройщика.
Больше акций и предложений по новостройкам Рязани в телеграм-канале: https://t.me/sps_62
Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481