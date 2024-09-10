Как сэкономить до 30% на покупке новостройки: 3 проверенных способа

Покупка квартиры — это серьезный шаг, который требует значительных финансовых и эмоциональных вложений. В условиях постоянного роста цен на недвижимость, для многих людей встает вопрос: как сократить расходы и сделать покупку максимально выгодной? Выбор правильной стратегии может существенно облегчить процесс и сэкономить значительную сумму. В этой статье мы рассмотрим 3 основных способа, которые помогут вам снизить затраты при покупке жилья в новостройке на примере застройщика «Стройпромсервис».

Используйте льготную ипотеку. Застройщики предлагают множество программ, которые позволяют приобрести жилье наиболее выгодно. Например, строительная компания «Стройпромсервис» до конца сентября расширила возможности семейной ипотеки под 2,2% и сделала её доступной не только для семей с детьми, но и для тех, кто только собирается стать родителями. Поэтому квартира с детской и мастер-спальней 53,45 м² метров в ЖК Шереметьевский квартал обойдется всего от 13 426 руб\мес Приобретайте квартиру на старте продаж. В начале строительства жилье стоит дешевле, например, студия 23,67 метров в строящемся доме ЖК Шереметьевский квартал обойдется всего в 2,3 млн рублей. Делайте ремонт силами застройщика. Так вы сэкономите на стройматериалах, ведь застройщик закупает их оптом, а также не будете тратить время на поездки по магазинам и поиск рабочих. Стройпромсервис дает возможность включить ремонт в ипотеку, процент по которой гораздо ниже, чем по обычному потребительскому кредиту. Так, 1-комнатная квартира с ремонтом 31,34 м² в ЖК Шереметьевский квартал обойдется всего от 6 441 руб\мес.

За подробностями обращайтесь в офис продаж по телефону +7 (4912) 247-000 или оставляйте заявку на сайте застройщика.

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