Как сделать работу пресс-службы максимально эффективной? С таким докладом выступит директор департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».
Олег Тарасов на ежегодной общероссийской практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017», которая состоится в Москве 20-21 апреля.
Олег Тарасов расскажет на примере работы пресс-службы Ростелекома о том, как выстроить оптимальную структуру пресс-службы в компании, как правильно распределить обязанности между ее сотрудниками и как эффективно управлять рабочим процессом. Как отвечать на ежедневные вызовы, как решать задачи с максимальным результатом. Олег представит конкретные кейсы из своей работы, в том числе кейс по организации системы реагирования на жалобы абонентов в социальных сетях, которая работает в компании уже несколько лет. О Спикере:
Олег Тарасов — директор департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком». Закончил филфак РУДН, работал в выборных проектах, СМИ, структурах Правительства Москвы, телекоммуникационных компаниях, агентствах.
Общероссийская практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.
Доклады спикеров будут посвящены таким вопросам как: противостояние негативу и управление репутацией в сети, антикризисный PR, комьюнити-менеджмент, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ, где брать инфоповоды, если ничего не происходит, внутрикорпоративный пиар, малобюджетный пиар
На мероприятии также выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Тимур Асланов, Константин Бочарский, Владимир Якуба, Сергей Меньшиков, Влад Титов, Татьяна Никульшина, Дмитрий Сидорин, Светлана Ащеуловаи др. Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на