«Как разжечь в сотрудниках магазина желание работать». С таким мастер-классом выступит Елена Жданова 21-23 июня в Москве на общероссийской практической конференции «Управление магазином-2017».
В программе мастер-класса:
- теории мотивации (Заставление, Стимулирование, Манипулирование, Мотивирование);
- модель Ф. Герцберга: факторы-стабилизаторы и факторы-мотиваторы;
- осознаваемые и неосознанные мотивы;
- мотивация внешняя и внутренняя;
- материальные и нематериальные способы мотивирования подчиненных;
- способы выяснения текущей мотивационной ситуации своих подчиненных;
- индикаторы проявления мотивации разного типа;
- определение мотивации действующих сотрудников;
- инструменты для создания мотивационной беседы.
По итогам мастер-класса вы получите знания об одном из продуктивных инструментов определения мотивационных факторов персонала, научитесь применять его на практике, сможете давать точные прогнозы, построив гипотетическую карьеру людей, а потом сравнив их с реальными фактами истории.
О спикере: Елена Жданова — тренер и эксперт-практик в области разработки тренинговых продуктов (проведено свыше 300 тренингов, победитель конкурсов «Самый востребованный и деловой тренер-консультант ГК МИМ 2004 года», «Тренер года по отзывам клиентов ГК МИМ 2004 года»), проведения ассесмента (свыше 50 компаний прошли ассеcмент, среди них Альфа-Банк, IBS, PricewaterhouseCoopers), формирования кадрового резерва (сформированы кадровые резервы группы компаний «Корпорация Центр», сети развлекательных центров «Космик»), разработке программы съездов и форумов (разработала программу и участвовала в проведении I Съезда молодежи «ИНТЕР РАО ЕЭС» 2012 года, I Съезда молодежи «Мосэнерго» 2014 года), подготовки и участия в тендерах (победитель свыше 50 тендеров).
Конференция «Управление магазином-2017» — это ежегодное обучающее мероприятие для владельцев и директоров магазинов малого и среднего формата, а также небольших розничных сетей. Ведущие российские эксперты в области розничной торговли выступят с докладами и мастер-классами и расскажут участникам конференции обо всех аспектах управления современным розничным предприятием.
На конференции выступят: Тимур Асланов, Олег Брагинский, Сергей Леонов, Альберт Тютин, Артур Салякаев, Дмитрий Ткаченко, Сергей Дубовик и другие. Помимо докладов участников конференции также ждет активное профессиональное общение, обмен опытом и большое количество новых полезных знакомств во время нетворкинг-сессии.
При покупке билетов заранее предусмотрены очень приятные скидки. Более подробная информация на