Как разгромить диванные войска?

Диванными войсками обычно называют бездельников, сидящих дома у компьютера и пишущих гадости в интернете в адрес тех или иных персон или компаний. Они лучше всех знают, как вести бизнес, как воспитывать детей, как писать книги или проводить благотворительные акции. Что бы вы ни делали, они обязательно скажут, что бы бездарь и все надо было делать не так. Им же с дивана виднее.
Они отравляют жизнь пиарщикам, доводя порой до белого каления, пожирая их время и силы. Они создают негативный фон нашим брендам. Они отпугивают наши клиентов. Они оставляют гадкие отзывы. Они бросают нам вызовы. Они мешают нам жить. Как им противостоять? Как не просто выжить, а выиграть в этой борьбе? Как дать им достойный отпор? Как защитить свое честное имя от нападок злобных завистников? Именно об этом, в том числе будут рассказывать спикеры на общероссийской практической конференции «Антикризисный PR -2017: защита репутации и работа с негативом» 13-14 июля в Москве.
- Влад Титов расскажет как противодействовать троллингу в социальных сетях;
- Дмитрий Сидорин раскроет тайны управления репутацией в интернете;
- Людмила Харитонова поделится юридическими инструментами борьбы с негативом в интернете;
- Никита Прохоров покажет лайфхаки и приемы защиты бренда;
- Артем Ишонин даст методики работы с отзывами в публичном пространстве;
- Валентин Васин представит кейсы общения с клиентами в социальных сетях;
- Светлана Крылова будет говорить о мониторинге интернет-пространства и предотвращении серьезных атак.
Вы получите:
- полный арсенал инструментов работы с негативом и нападками в сети;
- конкретные сценарии ответов на негативные отзывы;
- методики работы в юридическом поле;
- психологические приемы и трюки;
- практический разбор кейсов, в том числе и от участников конференции.
Диванные войска должны быть разгромлены. Бизнес и репутацию надо защищать. Приходите на конференцию и получите оружие и спецподготовку. Осталась всего неделя. Заявку можно оставить на