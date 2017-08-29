«Как пробить стеклянный потолок в своем бизнесе и резко увеличить продажи и масштаб». Так называется доклад, с которым выступит легендарный бизнес-спикер и предприниматель Андрей Парабеллум на Общероссийской практической конференции «ПРОДАЖИ-2017», которая состоится в Москве 6-8 сентября.
В докладе:
- Почему продажи в какой-то момент упираются в невидимую стену и перестают существенно расти?
- Как определить, что вы уперлись в стеклянный потолок в своем бизнесе и что мешает вам выскочить за рамки и увеличить масштаб своей компании?
- В чем причина возникновения «стеклянного потолка»?
- Что предпринять если усилия по увеличению продаж не приносят результата?
- Как выйти в другую лигу и придать существенное усиление всем процессам в компании и в первую очередь продажам?
- Что должен сделать руководитель в такой ситуации?
О спикере:
Андрей Парабеллум — один из самых дорогостоящих бизнес-тренеров и бизнес-консультантов России. Коуч. Владелец двух различных бизнесов: производство и продажа биометрических систем учета рабочего времени (XpressSoftwareInc., Канада) и консалтингового проекта Infobusiness2.ru (Москва). Автор 130 популярных книг бизнес-тематики (в том числе 60 бестселлеров). Общий тираж его книг более 500 000 экземпляров.
Ежегодная общероссийская практическая конференция «ПРОДАЖИ-2017» - три дня докладов и мастер-классов от ведущих российских экспертов в области продаж. В зале — около двухсот владельцев бизнесов, генеральных директоров и директоров по продажам. Отличная возможность найти новых партнеров и новых клиентов. Нетворкинг-сессия для облегчения процедуры знакомства со всеми участниками. Практика. Кейсы. Разбор ситуаций участников конференции. Конкретные рекомендации и экспресс-консалтинг.
На конференции «ПРОДАЖИ-2017» также выступят: Тимур Асланов, Евгений Колотилов, Сергей Бехтерев, Олег Брагинский, Андрей Левченко, Константин Харский, Александр Синютин, Андрей Кулинич, Альберт Тютин, Инга Орлова, Дмитрий Ткаченкои другие. Подробная программа конференции и регистрация на