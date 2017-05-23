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13:32, 23 мая 2017 86

«Как повысить продажи в магазине за счет перехода к экспертным продажам»

«Как повысить продажи в магазине за счет перехода к экспертным продажам»

С таким докладом выступит Альберт Тютин 21-23 июня в Москве на общероссийской практической конференции «Управление магазином-2017».

В программе мастер-класса:

  1. Как экспертная модель продаж позволяет магазину выделиться среди конкурентов и увеличить выручку минимум на 30%.
  2. «Продавец — самая легкая низкооплачиваемая работа и самая тяжелая — высокооплачиваемая» (Зиг Зиглар). Чем продавец-эксперт отличается от обычного продавца.
  3. Работа с внешним видом и поведением продавцов — как с помощью простых действий создать впечатление экспертности (даже если продавец — красивая девушка с высоким голосом).
  4. На тренингах по продукту учат не тому. Как заставить их по-настоящему работать на экспертность продавцов. Магия типовых решений.
  5. В помощь продавцу-эксперту. Как использовать выставочные образцы, портфолио, каталоги, чек-листы и памятки, чтобы упростить покупателям выбор
  6. Слом парадигмы продаж. Почему внедрение экспертного подхода вызывает у продавцов сопротивление и как его свести к минимуму.
  7. «Перепрошивка» внутренних установок продавцов как основа успешных изменений.

О спикере: Альберт Тютин — тренер по экспертным продажам в b2b & b2c. Бизнес-обучением занимается с 1996 года. Работает на стыке нейропсихологии покупательского поведения, маркетинга, психологии влияния и технологий продаж. Автор книги «Проактивные продажи. Технологии и стандарты розничных продаж» (изд-во «Манн, Иванов и Фербер»).

Конференция «Управление магазином-2017» — это ежегодное обучающее мероприятие для владельцев и директоров магазинов малого и среднего формата, а также небольших розничных сетей.

Ведущие российские эксперты в области розничной торговли выступят с докладами и мастер-классами и расскажут участникам конференции обо всех аспектах управления современным розничным предприятием. На конференции выступят: Тимур Асланов, Олег Брагинский, Сергей Леонов, Артур Салякаев, Дмитрий Ткаченко, Сергей Дубовик и другие.

Помимо докладов участников конференции также ждет активное профессиональное общение, обмен опытом и большое количество новых полезных знакомств во время нетворкинг-сессии. При покупке билетов заранее предусмотрены очень приятные скидки. Заходите на сайт конференции, посмотрите программу и купите билет.

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