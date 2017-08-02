«Как повысить конверсию холодных звонков вдвое, а отдел продаж мотивировать работать на 100%". С таким докладом выступит бизнес-тренер Евгений Жигилий на Общероссийской практической конференции «ПРОДАЖИ-2017», которая состоится в Москве 6-8 сентября. В докладе:

Эффективный руководитель — тот, кто «наладил»: 1) бизнес процессы и инструменты 2) людей — команду — для их выполнения.

И все это эффективно работает с высокой конверсией, и «почти без участия» РОПа. Таким образом, цель РОПа — руководителя отдела продаж — работать очень мало. Холодный звонок, или «ХЗ» — один из инструментов активных продаж. Ничто так сильно не воспитывает в человеке продавца, как ХЗ. Конверсия максимальна, если следовать технологии, которую не нужно придумывать. Она есть, и базируется на психологии принятия решения. Не на обмане и манипуляции. Какие бывают «ХЗ» и что это за технология. Никто из нас не хочет быть «винтиком», и не мечтал быть «никем»: в этом причина, как мотивировать команду работать на 100%. Как мотивировать при помощи инструментов продаж и человеческого отношения.

О спикере: Евгений Жигилий — бизнес-тренер, спикер, автор книги-бестселлера «Мастер Звонка» о телефонных продажах (Изд-во МИФ 2013), которая внесена в стандарты продаж многих компаний, также в обязательные бизнес-библиотеки.

Специализация тренера: 1) экспертные продажи, в том числе по телефону, 2) управление продажами 3) личная эффективность, развитие, успех. Практик, начинал с продавца, имеет опыт личных продаж, управления, построения системы обучения.

Провел более 1100 бизнес-тренингов и семинаров для всех направлений бизнеса: автобизнес, недвижимость, банковский бизнес (финансовые услуги), ивент-бизнес, строительство и стройматериалы, колл-центры, IT-технологии, розничные магазины товаров, интернет магазины и др. Проводит обучение в России, Молдове, Украине, Беларуси, Казахстане, Таджикистане и других странах ближнего зарубежья, входит в 10-ку самых востребованных бизнес-тренеров по исследованию журнала «Управление сбытом» (2015). Ежегодная общероссийская практическая конференция «ПРОДАЖИ-2017» соберет в Москве директоров и владельцев В2В-компаний, коммерческих директоров и директоров по продажам для того, чтобы обсудить самые важные вопросы в сфере управления продажами и увеличения продаж.

Лучшие российские эксперты представят свои доклады и проведут мастер-классы по всем аспектам работы службы продаж в компании:

найм продавцов,

система мотивации в отделе продаж,

лидогенерация,

техника работы с клиентами,

удержание клиентов,

инструменты увеличения суммы сделки,

построение дистрибьюторской сети,

экспертные продажи,

продажи по телефону,

техника работы с крупными клиентами и т. д.