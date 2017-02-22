Как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела? Именно об этом пойдет разговор на ежегодной общероссийской практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017», которая пройдет 20-21 апреля в Москве.
Два дня докладов по самым актуальным вопросам в работе пиарщиков 15 спикеров. Нетворкинг-сессия. Экспресс-консалтинг. Темы докладов концеренции:
- построение эффективной PR-стратегии;
- оптимизация PR -бюджета: как получить больше за меньшие деньги;
- копирайтинг для пиарщика: как сделать PR-тексты более эффективными;
- как сформировать ядро активистов в вашем сообществе в соцсетях и раскачать остальных. Практика комьюнити менеджмента;
- PR или маркетинг — кто победит? Какие инструменты маркетинга должен освоить пиарщик сегодня;
- место пресс-службы в организации: как донести важность и нужность вашей работы до руководства и коллектива;
- зачем нам журналисты, если мы сами можем стать СМИ. Новый вектор PR-работы;
- внутрикорпоративный PR: 5 самых эффективных инструментов;
- технология построения личного бренда;
- антикризисный PR: что делать если все пошло не так;
- где брать информационные поводы, если ничего не происходит;
- как противостоять потоку негатива в интернете и защитить свою репутацию;
- как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ;
- креатив в работе пиарщика: где брать новые идеи;
- провокации в пиаре: как достичь эффекта неожиданными методами;
- технология оценки эффективности работы PR-коммуникаций;
- специфика PR -работы с различными СМИ;
- PR без посредников: как работать напрямую с целевой аудиторией;
- актуальные инструменты PR в интернете;
- новые техники продвижения организации, компании, персоны, бренда.
На конференции выступят: Тимур Асланов, Светлана Ащеулова, Сергей Меньшиков, Влад Титов; Владимир Якуба и другие эксперты в области связей с общественностью. Подробная программа конференции и регистрация на