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17:51, 22 февраля 2017 7

Как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела?

Как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела?

Как повысить эффективность работы пресс-службы и PR-отдела? Именно об этом пойдет разговор на ежегодной общероссийской практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017», которая пройдет 20-21 апреля в Москве.

Два дня докладов по самым актуальным вопросам в работе пиарщиков 15 спикеров. Нетворкинг-сессия. Экспресс-консалтинг. Темы докладов концеренции:

  • построение эффективной PR-стратегии;
  • оптимизация PR -бюджета: как получить больше за меньшие деньги;
  • копирайтинг для пиарщика: как сделать PR-тексты более эффективными;
  • как сформировать ядро активистов в вашем сообществе в соцсетях и раскачать остальных. Практика комьюнити менеджмента;
  • PR или маркетинг — кто победит? Какие инструменты маркетинга должен освоить пиарщик сегодня;
  • место пресс-службы в организации: как донести важность и нужность вашей работы до руководства и коллектива;
  • зачем нам журналисты, если мы сами можем стать СМИ. Новый вектор PR-работы;
  • внутрикорпоративный PR: 5 самых эффективных инструментов;
  • технология построения личного бренда;
  • антикризисный PR: что делать если все пошло не так;
  • где брать информационные поводы, если ничего не происходит;
  • как противостоять потоку негатива в интернете и защитить свою репутацию;
  • как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ;
  • креатив в работе пиарщика: где брать новые идеи;
  • провокации в пиаре: как достичь эффекта неожиданными методами;
  • технология оценки эффективности работы PR-коммуникаций;
  • специфика PR -работы с различными СМИ;
  • PR без посредников: как работать напрямую с целевой аудиторией;
  • актуальные инструменты PR в интернете;
  • новые техники продвижения организации, компании, персоны, бренда.

На конференции выступят: Тимур Асланов, Светлана Ащеулова, Сергей Меньшиков, Влад Титов; Владимир Якуба и другие эксперты в области связей с общественностью. Подробная программа конференции и регистрация на сайте.

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