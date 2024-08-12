Как получить сниженную ставку по ипотеке за счет застройщика: все плюсы семейной программы под 2,2%

Несмотря на постоянный рост ключевой ставки, в Рязанской области сохраняется высокий спрос на новостройки.

Несмотря на постоянный рост ключевой ставки, в Рязанской области сохраняется высокий спрос на новостройки. Во многом поддерживать его сейчас помогают субсидированные ставки от застройщиков, которые они снижают за счет собственных средств или предлагают клиенту оплатить комиссию банка самостоятельно.

Сейчас по семейной ипотеке со ставкой всего 2,2% можно приобрести жилье комфорт-класса в жилом комплексе «Новые горизонты». Программа доступна без каких-либо доплат, а все вспомогательные платежи происходят за счет средств застройщика.

Благодаря поддержке застройщика ежемесячный платеж составит всего от 6 408 руб\мес. За эту сумму покупатель получает полноценный комфорт-класс с отделкой White box, индивидуальным отоплением и отдельными колясочными. Также ЖК «Новые горизонты» отличают планировки с мастер-спальней и кухней-гостиной и район с уже сложившейся богатой инфраструктурой.

Помимо семейной ипотеки 2,2%, покупателям доступны и другие выгодные формы оплаты:

— льготная ипотека от 8% для всех

— рассрочка без переплаты

— ипотека траншами

— трейд ин и другое.

За подробностями обращайтесь в офис продаж по телефону

+7 (4912) 247-000 или оставляйте заявку на сайте застройщика.