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Как платить за ипотеку в два раза меньше — и жить в просторной квартире?

Сегодня многие семьи с детьми сталкиваются с простой, но болезненной реальностью: даже с учетом сниженной ставки по семейной ипотеке сложно найти квартиру с ежемесячным платежом, который бы не стал серьезным ударом по бюджету. Особенно, если речь о 2- или 3-комнатном жилье. В итоге приходится жертвовать квадратными метрами или откладывать покупку «на потом» — в надежде, что станет легче. Но будет ли?

При этом многие семьи отмечают, что они смогли бы позволить себе желаемую квадратуру, будь ставка ниже хотя бы на несколько процентов. И такое предложение действительно появилось на рязанском рынке. Один из застройщиков предоставляет субсидированную ипотеку под 3,5% на весь срок. Это почти в два раза снижает ежемесячный платеж — а значит, покупатель сможет позволить себе квартиру большей площади, не выходя за рамки бюджета.

Большой выбор 2- и 3-комнатных квартир с комфортным ежемесячным платежом доступен в жилом квартале Новые горизонты. Например, 3-комнатная квартира 66,35 м² обойдется всего в 26 821 руб\мес. Она идеально подойдет для многодетной семьи: 2 равноценные детские, 2 санузла, мастер-спальня для родителей и большая кухня-гостиная позволят каждому иметь свое личное пространство и при этом оставаться дружной семьей.

Для семьи с 1 или 2 детьми подойдет 2-комнатная квартира 50,70 м². Здесь спальни родителей и ребенка не имеют общих стен, поэтому детские игры не смогут помешать отдыху мамы и папы. А в центрально-ориентированной кухне-гостиной будет приятно всем вместе собираться за ужином или играть в настольные игры. От 26 338 руб\мес.

Застройщик подчеркивает, что воспользоваться программой могут не только пары в браке с ребенком до 6 лет включительно, но и:

  • те, кто еще ждет малыша;
  • пара с ребенком, не состоящая в браке;
  • родители, которые оформили развод. Программа доступна как для мамы, так и для папы.
  • те, у кого нет своего ребенка до 6 лет, могут оформить донорскую ипотеку.

Квартал «Новые горизонты» строится в районе Дашково-Песочни, недалеко от Глобуса. Здесь развитая инфраструктура: Дядьковская школа и детский сад в 5 минутах ходьбы, парки, скверы и остановки общественного транспорта.

Внутри появится двор-парк с Тропой здоровья, которая станет не только любимым местом игр вашего ребенка, но и отличной профилактикой плоскостопия. Мамы оценят и безбарьерную среду квартала — вход в подъезд на уровне земли и колясочные на первых этажах, отделенные от зоны почтовых ящиков.

Из квартала можно добраться до центра на автомобиле за 15 минут или выехать на природу с семьей. На территории предусмотрена выделенная зона парковки.

Возможность жить с комфортом и при этом платить меньше — не мечта, а реальность. Пока действует ипотека 3,5%, есть шанс вложиться выгодно и обеспечить семье просторную и современную квартиру. Но условия ограничены, и уже этим летом многое может измениться.

Узнать о проекте подробнее можно на сайте застройщика, а также по телефону +74912247000

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Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробная информация о правилах и сроках акции — на странице организатора.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.