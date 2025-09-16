Для многих покупателей новостроек главный вопрос при въезде — сколько ещё придётся вложить в ремонт и обустройство. Самостоятельная отделка требует времени, поиска подрядчиков и больших вложений, амеблировка по частям часто выходит дороже, чем планировалось.
Как отдать за те же ремонт и мебель в 5 раз меньше, чем планировали? Рассказываем про недооцененный, но рабочий способ
Для многих покупателей новостроек главный вопрос при въезде — сколько ещё придётся вложить в ремонт и обустройство. Самостоятельная отделка требует времени, поиска подрядчиков и больших вложений, амеблировка по частям часто выходит дороже, чем планировалось.
Застройщик Стройпромсервис предлагает решение — квартиры с отделкой и полной меблировкой, которые можно включить в ипотеку. Эксперты компании сравнили расходы на эту опцию с затратами при самостоятельном ремонте и подсчитали разницу.
На примере однокомнатной квартиры площадью 31,34 м² в ЖК Шереметьевский квартал.
- В ипотеку от застройщика под 3,5%
Отделка и меблировка обойдутся в 595 460 рублей. Если включить эту сумму в ипотечный договор сроком на 30 лет, то ежемесячный платёж составит 2 864 рубля. В пакет входит чистовая отделка, покрытие стен, пола и потолка, электрика, освещение, сантехника, кухонный гарнитур, мягкая и корпусная мебель.
- В потребительский кредит под 20%
Даже если предположить, что ремонт и меблировка обойдутся в ту же сумму, кредит на 5 лет под 20% будет стоить 16 000 рублей в месяц.
Разница очевидна: 2 864 рубля против 16 000 рублей ежемесячно.
Кроме того, застройщик Стройпромсервис закупает отделочные материалы и мебель только у проверенных и надежных подрядчиков. Чтобы вы могли точно в срок въехать в вашу новую чистую квартиру, полностью готовую для проживания.
Предложение будет особенно актуально для семей с детьми, которым важен комфорт сразу, а также для тех, кто приобретает квартиру для сдачи в аренду и хочет начать получать доход как можно скорее.
