«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
Вчера 18:27
424
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 2025 10:51
2 709
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 392
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 812
Как отдать за те же ремонт и мебель в 5 раз меньше, чем планировали? Рассказываем про недооцененный, но рабочий способ

Для многих покупателей новостроек главный вопрос при въезде — сколько ещё придётся вложить в ремонт и обустройство. Самостоятельная отделка требует времени, поиска подрядчиков и больших вложений, амеблировка по частям часто выходит дороже, чем планировалось.

Застройщик Стройпромсервис предлагает решение — квартиры с отделкой и полной меблировкой, которые можно включить в ипотеку. Эксперты компании сравнили расходы на эту опцию с затратами при самостоятельном ремонте и подсчитали разницу.

На примере однокомнатной квартиры площадью 31,34 м² в ЖК Шереметьевский квартал.

  • В ипотеку от застройщика под 3,5%

Отделка и меблировка обойдутся в 595 460 рублей. Если включить эту сумму в ипотечный договор сроком на 30 лет, то ежемесячный платёж составит 2 864 рубля. В пакет входит чистовая отделка, покрытие стен, пола и потолка, электрика, освещение, сантехника, кухонный гарнитур, мягкая и корпусная мебель.

  • В потребительский кредит под 20%

Даже если предположить, что ремонт и меблировка обойдутся в ту же сумму, кредит на 5 лет под 20% будет стоить 16 000 рублей в месяц.

Разница очевидна: 2 864 рубля против 16 000 рублей ежемесячно.

Кроме того, застройщик Стройпромсервис закупает отделочные материалы и мебель только у проверенных и надежных подрядчиков. Чтобы вы могли точно в срок въехать в вашу новую чистую квартиру, полностью готовую для проживания.

Предложение будет особенно актуально для семей с детьми, которым важен комфорт сразу, а также для тех, кто приобретает квартиру для сдачи в аренду и хочет начать получать доход как можно скорее.

Узнайте больше на сайте застройщика, а также по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.