Как купить квартиру без накоплений: комфортная программа от застройщика Стройпромсервис

Многие откладывают покупку квартиры из-за главного препятствия — первого взноса по ипотеке. Годы накоплений, необходимость сразу внести крупную сумму в момент сделки… Всё это делает мечту о новой квартире менее достижимой.

Чтобы больше рязанцев могли приобрести собственное жилье, застройщик Стройпромсервис пересмотрел систему ипотеки с первоначальным взносом. Теперь при заключении сделки можно вносить частичный первоначальный взнос, либо не вносить вообще.

Так в жилом квартале комфорт-класса «Огни» можно приобрести студию площадью 30,18 м² с нулевым первым взносом и ежемесячным платежом всего 19 633 руб/мес. Такая квартира идеально подойдет для сдачи в аренду или для покупки студенту, который поступил в рязанский университет.

Жилой квартал Огни строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково-Песочни. В шаговой доступности гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.

Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная, а во дворе — безопасная детская площадка, пространство для занятий спортом, а также более 50% озеленения.

