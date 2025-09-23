Рязань
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
546
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
667
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 343
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 203
Как купить квартиру без накоплений: комфортная программа от застройщика Стройпромсервис

Многие откладывают покупку квартиры из-за главного препятствия — первого взноса по ипотеке. Годы накоплений, необходимость сразу внести крупную сумму в момент сделки… Всё это делает мечту о новой квартире менее достижимой.

Чтобы больше рязанцев могли приобрести собственное жилье, застройщик Стройпромсервис пересмотрел систему ипотеки с первоначальным взносом. Теперь при заключении сделки можно вносить частичный первоначальный взнос, либо не вносить вообще.

Так в жилом квартале комфорт-класса «Огни» можно приобрести студию площадью 30,18 м² с нулевым первым взносом и ежемесячным платежом всего 19 633 руб/мес. Такая квартира идеально подойдет для сдачи в аренду или для покупки студенту, который поступил в рязанский университет.

Жилой квартал Огни строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково-Песочни. В шаговой доступности гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.

Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная, а во дворе — безопасная детская площадка, пространство для занятий спортом, а также более 50% озеленения.

Узнайте больше на сайте застройщика, а также по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.